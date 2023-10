Fiera, vuoti alla Badia e in via Cavour. Ma è un’edizione da Oscar con Rush

Lo chiamano Triple Crown of Acting (tripla corona della recitazione). Geoffrey Rush, avvistato ieri tra i banchi della Fiera Antiquaria, ha vinto il Premio Oscar, il Tony Award e l’Emmy Award. Rush, 72 anni, è conosciuto e amato soprattutto per il ruolo di Barbossa nella saga dei Pirati dei Caraibi, l’attore australiano si è trattenuto anche a pranzo in un locale cittadino.

"I am just a tourist" ha risposto a chi gli chiedeva un’intervista, perdendosi poi tra i banchi della Antiquaria. Rush ha vinto l’Oscar per l’interpretazione di David Helfgott nel film "Shine" del 1997, tre Bafta Award, due Golden Globe e quattro Screen Actors Guild Award (su nove candidature). Un autentico gigante della recitazione.

La vela che indica l’inizio della Fiera sventola salda all’angolo della piazza, peccato che la Badia resti vuota anche in questa edizione dell’Antiquaria. È così anche per il tratto di via Cavour che la collega a piazza San Francesco, fatta eccezione per un paio di espositori. La Fiera di ottobre partita ieri, sottolinea il trend degli ultimi mesi che ha visto un sostanziale abbandono di alcune zone del percorso che non sembrano incontrare il gradimento degli espositori. Ecco perché in vista delle prossime edizioni, ma soprattutto della concomitanza della Fiera di dicembre con i mercatini tirolesi e la città del Natale, si lavora a un tracciato alternativo e allargato. "Ultimamente la Badia che pur rientra nel percorso dell’Antiquaria, è rimasta vuota - spiega l’assessore al turismo e presidente della Fondazione Arezzo Intour Simone Chierici – magari sarà reintegrata a dicembre quando dovremo piazzare più spuntisti del solito, anche se per quella fiera vista la concomitanza con i mercatini tirolesi e la necessità di spostare i banchi da piazza Grande, stiamo pensando a una soluzione alternativa che prevede di allungare il percorso a via Sassoverde e piazza San Domenico".

Se l’operazione San Domenico andrà in porto per dicembre, la Fondazione ha anche in mente di adoperarsi per segnalare il nuovo percorso con tanto di cartelli e indicazioni a partire dal parcheggio delle scale mobili. Intanto la Fiera iniziata ieri ha confermato nel primo giorno le aspettative con una buona affluenza di pubblico ed espositori complice anche il meteo favorevole di un autunno dalle temperature primaverili.