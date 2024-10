"Fiera del Miele". Oggi gli apicoltori a Pieve al Toppo

Torna oggi l’atteso appuntamento a Pieve al Toppo con l’annuale "Fiera del Miele". La manifestazione con il miele protagonista, giunta alla XX edizione, è organizzata dal Comune di Civitella in Val di Chiana in collaborazione con Slow Food Valdichiana. Durante la giornata, nel piazzale davanti al Circolo di Pieve al Toppo, i produttori saranno a disposizione dei visitatori per una degustazione del loro miele, ma soprattutto per raccontare la fatica e la storia di quel miele. Obiettivo della Fiera del Miele è quello di sviluppare la cultura e le conoscenze dell’apicoltura nell’alimentazione e nell’innovazione tecnologica, nella produzione del miele e degli altri prodotti derivati dall’alveare nonché di promuovere il rispetto dell’ambiente per la salvaguardia dell’ape. Dalle 9 alle 20, apertura degli stand della Fiera del Miele. Alle 9.30 è prevista la partenza per la Camminata "Di scultura in scultura", trekking urbano tra le opere d’arte realizzate in occasione del Simposio Internazionale di Scultura Monumentale. Alle 15.30, si terranno i Laboratori del Gusto e l’esibizione dei ragazzi del Centro Aquilone, mentre alle 17 si terrà il concerto della Filarmonica Santa Cecilia di Civitella.