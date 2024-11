Fiera d’autunno a Camucia. Cinquanta tra ambulanti e produttori agricoli

Camucia torna ad animarsi e a far festa con un’iniziativa per attirare abitanti e non che vogliono trascorrere una domenica all’insegna dello shopping ma anche del buon cibo con l’evento promosso da Confesercenti.

Prodotti tipici gastronomici, dolciumi, abbigliamento, calzature, artigianato, fiori, piante e numerosi espositori, sono i protagonisti della fiera promozionale Fiera D’Autunno che torna a Camucia di Cortona, domani domenica 10 novembre con orario dalle ore 9 alle 19.

L’iniziativa coprogettata da Confesercenti Valdichiana e dal Comune di Cortona con il sostegno delle Banca Popolare di Cortona ed il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, vedrà la presenza di oltre 50 espositori tra ambulanti, produttori agricoli ed artigianali ed opere dell’ ingegno creativo. Le aree interessate saranno Via Lauretana, via XXV aprile, via Sandrelli, via XXIV maggio, Piazza Indipendenza e piazza Sergardi.

"Questo appuntamento autunnale – sottolineano Lucio Gori(nella foto) in qualità di responsabile per la Confesercenti Valdichiana e Paolo Rossi, vicesindaco con delega alle attività produttive del Comune di Cortona, – si conferma ed arricchisce con l’obbiettivo di animare sia dal lato commerciale che da quello sociale, la più grande frazione cortonese".

"Abbiamo cercato di arricchire questa nuova edizione – continua Lucio Gori per la Confesercenti – con uno spazio dedicato all’esposizione auto. Puntiamo sulla valorizzazione di alcuni prodotti del territorio come l’olio extravergine e la novità dei formaggi di capra.

Alle ore 11 ed alle ore 16 ci sarà quindi, in piazza Sergardi, la degustazione di bruschette con olio nuovo a cura dell’azienda agricola Alba, mentre in via Lauretana davanti piazza Sergardi alle ore 11,30 ed ore 17 l’appuntamento è con la presentazione e la degustazione dei prodotti dell’azienda agricola La Capra Amaltea.

Un viaggio tra i sapori dei formaggi di capra del nostro territorio. Per i più piccoli ci sarà una zona riservata ai gonfiabili presso l’area della pinetina. Nel pomeriggio dalle ore 15 l’appuntamento è con i truccabimbi mentre dalle 16 alle 18.30 atteso il laboratorio di circomotricità a cura dell’asd Sottosopra, dove i bambini e i ragazzi potranno giocare ad essere giocolieri provetti e fantastici equilibristi in attesa del gran finale con lo spettacolo con il fuoco".