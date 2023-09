Fiera Antiquaria . L’omaggio di Franco Fedeli

L’omaggio all’Antiquaria di Franco Fedeli. E’ questo l’appuntamento straordinario in programma in concomitanza con la Fiera in programma sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre ad Arezzo. Il weekend sarà questa volta arricchito da un prezioso evento espositivo: oggi alle 18 alla Galleria Rosy Boa in via Cesalpino 29 ad Arezzo, si inaugura la mostra delle opere di Franco Fedeli, eclettico pittore e scultore toscano, tra cui 15 tavole dedicate proprio alla Fiera Antiquaria e realizzate, nei primi anni Settanta.

Un omaggio ad Arezzo e alla sua Fiera: in queste tavole infatti realizzate prevalentemente a inchiostro di china, Franco Fedeli racconta con occhio sensibile e attento, la cornice cittadina che ospita da sempre questo appuntamento e lo fa con linee e forme che trasferiscono su tela la magia della "scoperta" di oggetti rari e interessanti. L’esposizione, dal titolo "Impressioni della Fiera dell’Antiquariato e Oltre" è organizzata dalla Fondazione Arezzo Intour presso la Galleria Rosy Boa ed è curata da Matilde Puleo e presenta anche alcuni oggetti della collezione Fedeli raccolti dall’artista sin dai primi tempi di questa Fiera, sempre ricca di stranezze e particolarità.

E a suggellare il fascino di questa manifestazione capace di conquistare un pubblico sempre più internazionale, sempre nel corso del pomeriggio di oggi, la Fondazione Arezzo Intour darà il benvenuto ad un gruppo di 16 visitatori spagnoli, appassionati ed esperti di antiquariato e artigianato, che arriverà ad Arezzo proprio per visitare l’Antiquaria. Durante il loro soggiorno saranno accompagnati da Maria Jesus Cano de Alarcon che in Spagna conduce un amatissimo programma televisivo dedicato all’antiquariato e al restauro. Il gruppo si tratterrà fino al lunedì 2 ottobre e farà visita a laboratori artigiani e negozi antiquari della città. "La Fiera racconta Arezzo nel mondo – dice l’assessore al turismo e presidente della Fondazione Arezzo Intour, Simone Chierici – Un appuntamento che è sempre capace di conquistare visitatori di ieri e di oggi. Lo dimostrano bene le opere di Franco Fedeli che colgono la vivacità di un evento unico e straordinariamente capace di rinnovarsi nel tempo".