San Polo, fiaccolata in centro nel nome di Mugnai

Arezzo, 7 febbraio 2025 – Una fiaccolata per Sandro. Un’altra. La seconda dopo quella per l’Immacolata che ha visto il prima fila Don Natale, il parroco di San Polo ma anche il comitato in sostegno a Mugnai che è nato sul finire del 2024 in solidarietà all’artigiano che adesso è a processo per omicidio volontario. L’epifania del 2023 uccise a colpi di fucile il vicino che gli stava distruggendo casa con la ruspa. Il caso arriverà il corte d’assise il prossimo 15 marzo e i legali di Mugani dovranno fare di tutto per evitare che venga condannato: rischia anche 21 anni (anche se faranno testo le attenuanti generiche e tutto il resto).

La fiaccolata dello scorso 8 dicembre a sostegno di Sandro Mugnai

Legittima difesa è questo il concetto che mette al centro il procedimento che si è aperto al tribunale di Arezzo: il secondo dopo il primo che ha visto Mugnai imputato per eccesso colposo di legittima difesa ma concluso con l’ordinanza di restituzione degli atti alla procura per una nuova accusa. Omicidio volontario, appunto. Quello che la pm Laura Taddei contesta adesso all’artigiano di San Polo che da sempre va a ripetere la stessa versione. Semplice e netta: “Mi sono difeso, anzi ho difeso la mia famiglia. Che altro potevo fare?”. Lo ha detto anche ieri ospite di Mario Giordano alla trasmissione Fuori dal Coro, un’altra di quelle (dopo La zanzara e La vita in diretta) a cui sta partecipando per far conoscere a tutti quello che è accaduto.

Un caso che sta andando anche verso una certa mediatizzazione che ebbe anche quando i fatti si consumarono: alla fine si trattò di una dinamica più unica che rara. Poi nel tempo è arrivato anche il sostegno di Roberto Vannacci, il generale della polemica, autore de Il mondo al contrario. E tra l’altro, a proposito di Lega oggi alle 11.30 è in programma una conferenza stampa del Carroccio sul tema con la partecipazione del capo dipartimento della sicurezza Gianni Tonelli. E tra i temi all’ordine del giorno c’è ovviamente quello di Sandro Mugnai.

Alle 18 poi da piazza del Duomo partirà la fiaccolata, diretta a San Francesco, per Mugnai guidata da GiannI Severi, imprenditore e portavoce del comitato, e Don Natale, anima del serpentoni di amici di Sandro. “Ci saranno anche cartelloni e lanterne ci dicono i due alla vigilia dell’iniziativa: vogliamo dare sostegno psicologico a Mugnai e speriamo che quello che facciamo gli porti fortuna”.