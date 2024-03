Festival internazionale. C’è il pianista Menegardi

Torna la grande musica ad Arezzo. Questa sera venerdì 22 marzo, in doppia replica alle ore 18 e alle 21, è in programma alla Casa Museo Ivan Bruschi il terzo concerto del Festival Musicale Internazionale con il vincitore del premio "Venezia". Si tratta del ventitreenne Giacomo Menegardi, miglior pianista italiano del 2023. "Quando avevo un anno e mezzo - dice il giovanissimo concertista -i miei genitori mi hanno fatto ascoltare la Marcia alla turca di Mozart e io mi sono messo a ballare seguendo la musica. Da allora il pianoforte è diventato il mio migliore amico". "E’ un vanto della Casa Museo – spiega il direttore artistico del Festival, il Maestro Roberto Pasquini - il fatto di ospitare la meglio gioventù internazionale ed anche italiana: nuove generazioni di concertisti che sono già nella loro formazione cittadini del mondo." Ad Arezzo Menegardi porterà un programma sapientemente bilanciato tra il classicismo dell’Ottocento e il simbolismo del Novecento; il recital prevede musiche di Mendelssohn, Debussy e Liszt. Il pianista effettuerà due repliche del concerto, appunto stasera alle 18 e alle 21. Domani sabato 23 marzo, alle 16, sarà invece proposto un pomeriggio per i bambini e ragazzi con il percorso didattico dedicato alla scoperta della mostra "La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo": una visita speciale dove i giovani partecipanti diventano protagonisti di un viaggio creativo nell’arte astratta e informale, attraverso la conoscenza delle opere dei principali artisti italiani del periodo tra la fine della Seconda guerra mondiale e l’inizio dei favolosi anni Sessanta. Per celebrare la Festa del papà, la Casa Museo propone a tutti i babbi di accompagnare i propri figli al percorso, così da ricevere un ingresso ridotto per visitare la mostra mentre il proprio figlio svolgerà la visita didattica. Prossimi concerti del Festival Musicale Internazionale saranno invece venerdì 5 aprile, alle 21 con il violinista Simon Zhu, vincitore del Concorso Internazionale Paganini, domenica 28 aprile, alle 18 con il Trio Orelon, primo premio al Concorso Internazionale Ard 2023 di Monaco di Baviera e venerdì 10 maggio, alle ore 18 e ore 21: Roberto Pasquini al flauto con l’Ensemble Sezione Aurea. Sono disponibili presso la Casa Museo Ivan Bruschi i biglietti delle singole serate, al costo di 12 euro a persona. L’ingresso consente una visita al museo entro la settimana successiva con agevolazione per la mostra in corso. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0575354126 o scrivere a [email protected]