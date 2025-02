Festival dello Spirito . Via con la gara tra scuole

Il percorso verso il Festival dello Spirito 2025 prende il via con gli alunni delle scuole. La seconda edizione della rassegna dedicata all’annuncio della Parola nelle sue molteplici declinazioni è in programma da sabato 27 settembre a sabato 25 ottobre ma sarà anticipata da un cammino di avvicinamento e preparazione che, nei prossimi mesi, sarà finalizzato a coinvolgere la comunità cittadina.

La prima delle iniziative promosse dal Serra Club Arezzo in sinergia con Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e associazione culturale Almasen sarà un concorso artistico per l’abbellimento della chiesa di San Giuseppe Artigiano che è stato bandito insieme all’Ufficio Scolastico provinciale e che è riservato alle scuole secondarie di secondo grado. I giovani studenti, individualmente o in gruppo, sono stati invitati a predisporre una proposta artistica secondo i canoni della "street art" per andare a colmare lo spazio attualmente vuoto e monocromatico nel frontone sulla facciata esterna della chiesa cittadina, con iscrizioni da presentare entro e non oltre venerdì 28 febbraio.

La richiesta è di rappresentare San Giuseppe Artigiano, anche in scene di vita comunitaria, in una chiave attuale ma secondo gli stilemi classici di simbologia e iconografia per mantenerne riconoscibilità e sacralità, poi una commissione valuterà ogni elaborato per decretare il vincitore entro l’inizio o nel corso del prossimo Festival dello Spirito. Il giudizio contemplerà l’idoneità e la coerenza con il tema del bando, oltre alla sostenibilità economica e alla fattibilità tecnica con materiali durevoli agli agenti atmosferici e con facilità di manutenzione e pulizia, per affidare poi la realizzazione a uno street artist del panorama artistico nazionale che collaborerà con lo studente o con gli studenti autori del bozzetto premiato.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected] o a [email protected].

"La volontà del Festival dello Spirito - commenta Alessandro Melis, presidente del Serra Club Arezzo, - è di lasciare una testimonianza concreta sul territorio, valorizzando anche le giovani generazioni che diventano così parte attiva e propositiva dell’evento. Il concorso sarà finalizzato a individuare un’opera d’arte che possa contribuire all’abbellimento e alla valorizzazione della chiesa di San Giuseppe Artigiano attraverso un’idea creativa per favorire una maggior identificazione dell’architettura con il santo a cui è dedicata: il progetto porterà riconoscibilità, valore e nuovo senso identitario alla comunità parrocchiale".