Festival dello Spirito, il gran finale con un trittico di eventi

Gran finale per il Festival dello Spirito. Letteratura, cinema e comunicazione: un trittico di eventi per il quarto e ultimo fine settimana della rassegna dedicata all’espressione e all’annuncio della Parola nelle sue molteplici forme. Epilogo alle 16.30 di sabato 23 marzo con un convegno dal tema “Etica della comunicazione, esperienze e testimonianze di spiritualità” che, nel suggestivo scenario della Basilica di San Francesco, farà affidamento su relatori di spessore nazionale per un confronto sulle modalità per trasmettere la fede nell’era dei social network. L’obiettivo sarà di trovare un punto di incontro tra spiritualità e nuove tecnologie. Il dibattito, aperto alla cittadinanza e moderato dall’attore e regista Fernando Maraghini, accompagnerà tra testimonianze di fede e vocazione nella quotidianità per individuare modalità, strumenti e stili per essere attrattivi nei confronti delle giovani generazioni, con comunicazioni eticamente sostenibili e convincenti anche attraverso l’utilizzo dei social. Il fine settimana sarà aperto oggi dalle 15 alle 19 dalla proiezione in loop nella chiesa dei Santi Michele e Adriano in corso Italia del mediometraggio “Cantico dei Cantici” interpretato da Alessandra Bedino con regia di Fernando Maraghini, musiche di Andrea Chimenti e traduzione di Jack Arbib. A completare il programma del Festival dello Spirito sarà, infine, la presentazione del libro “Può la Chiesa fermare la guerra?” scritto dal giornalista Piero Damosso che verrà ospitata oggi alle 18, dalla Sala Grande di Giustizia nel Palazzo Vescovile, con saluti iniziali di monsignor Andrea Migliavacca e con intervento di suor Francesca Pratillo delle Figlie di San Paolo. L’incontro, moderato da Michele Francalanci direttore di Tsd Tv, approfondirà i contenuti di un’opera che analizza il ruolo della Chiesa nelle attuali situazioni di conflitto e che richiama al valore della fraternità come prospettiva di giustizia, dialogo, rispetto dei diritti, solidarietà, inclusione e cura della Terra.