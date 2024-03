Festival della magia. Deni Magic per il Thevenin

Doppio spettacolo di magia per Casa Thevenin. Sabato 16 marzo al Teatro Bicchieraia, con doppio appuntamento alle ore 17 e alle ore 21, tornano i Denì Magic con il loro "Festival della magia città di Arezzo", la coppia magica di illusionisti aretini protagonisti di performance brillanti e divertenti per un pubblico di grandi e piccini. I Denì Magic portano in scena uno spettacolo dinamico, autoironico e mai scontato, che conta su una "complicità" privata ed artistica che li rende unici nel loro genere. "Se lo puoi pensare, lo puoi fare", questa frase e la voglia di inseguire il loro sogno, ha permesso ai Denì Magic di portare la loro magia in giro per l’Italia in svariati teatri, di esibirsi per il grande maestro Silvan, e di condividere il palco con artisti di calibro internazionale. Il traguardo più grande però è quello di riuscire a portare divertimento e sorrisi al proprio pubblico, quelli che regaleranno al Festival della Magia città di Arezzo, di cui sono promotori e coorganizzatori insieme a Casa Thevenin. Info biglietti 327.6681003.