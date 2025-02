Festival del libro con 8mila titoli. In apertura Baccalario e Garlando

di Sonia FardelliBIBBIENAPartenza alla grande del Festival del libro, con una mostra di 8 mila titoli divisi per tema ed età e con tanti eventi con personaggi famosi. Dopo la serata introduttiva al Festival del libro per ragazzi con Vinicio Marchioni con il suo esordio letterario "Tre notti", l’evento culturale promosso dal Comune di Bibbiena ospita due grandi autori del panorama letterario italiano: Pierdomenico Baccalario e Luigi Garlando.

Stasera alle ore 21 al Cifa sarà la volta di Pierdomenico Baccalario e dei suoi tantissimi libri. nato nel 1974 ad Acqui Terme in una famiglia che ha sempre incoraggiato la sua passione per lo scrivere, a soli 24 anni vince il suo primo premio letterario con "La strada del guerriero" e nel 2012 il Bancarellino con "Lo spacciatore di fumetti". I suoi romanzi sono tradotti in almeno una ventina di lingue. Da anni collabora per le pagine di cultura de’ La Repubblica e il Corriere della Sera. Fa parte de Gli Immergenti, un gruppo di autori e scrittori italiani che lavorano spesso in team. Nel 2015 ha dato vita al progetto del Grand Tour, una collana di libri per ragazzi a partire dai 9 anni di età, distribuita solamente nelle librerie indipendenti. Nel 2014 ha fondato l’agenzia letteraria Book On a Tree, con sede a Londra, e si è stabilito con la famiglia nel Regno Unito.

Domani alle ore 21 sempre al Cifa di Bibbiena ci sarà l’incontro con Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport e scrittore per ragazzi, per i quali affronta tematiche sportive, ma anche di attualità. Luigi Garlando è nato a Milano nel 1962. Dall’amicizia con Maria Falcone è nato il libro "Per questo mi chiamo Giovanni", pubblicato da Rizzoli nel 2004, la storia di Falcone raccontata ad un bambino di dieci anni dal padre, vittima di un tentativo di estorsione. La sensibilità e l’efficacia con cui il libro affronta tematiche impegnative proponendole ai più piccoli, ha già spinto diverse scuole a utilizzarlo come strumento didattico. Garlando, ha portato poi la sua passione per Dante Alighieri e per il calcio nel divertente libro omaggio "Nel mezzo del pallon di nostra vita", una Divina Commedia speciale e "Vai all’Inferno Dante".