Festival dei Borghi a Lucignano: l'orgoglio del governatore Giani

LUCIGNANO

"I sindaci dei Borghi rappresentano l’Italia più autentica e Lucignano è orgogliosa di poterli ospitare". Con queste le parole il sindaco Roberta Casini ha salutato gli oltre 150 delegati, provenienti da tutta la penisola, arrivati nella cittadina della Valdichiana per la XV edizione del Festival Nazionale de I Borghi più belli d’Italia. All’inaugurazione ha preso parte anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che non ha nascosto l’orgoglio per l’evento: "Gli oltre 130 sindaci presenti oggi a Lucignano danno voce all’Italia intera. A Lucignano si è incardinato il senso di pace e armonia della Toscana ed è da qui che parte l’idea dell’Italia che vogliamo. Al termine del mio mandato scriverò un libro sui mille meravigliosi borghi della nostra regione". Hanno partecipato alla giornata inaugurale anche Alessandro Polveri in qualità Presidente della Provincia di Arezzo e sindaco di Anghiari, tra i comuni fondatori dell’associazione; Simone Gheri, direttore Anci Toscana che ha posto l’accento su come Anci Toscana, in questi anni, abbia recuperato il rapporto con i comuni più piccoli; Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena.

Tra gli appuntamenti in programma oggi nellag giornata finale della manifestazione alle ore 11 nella terrazza delle Logge il focus dal titolo"Combattere lo spopolamento con lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni agricole" con Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti. Presenti al Festival anche artigiani e produttori enogastronomici dai quali è possibile degustare la variegata offerta e migliore tipicità enogastronomica borghigiana, nella atmosfera dei vicoli lucignanesi.