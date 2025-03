Feste, l’ultima nuvola di coriandoli. Le maschere affollano S.Agostino. Gli eventi tra veglioni e trenini

Tempo di sfilate e feste in maschera per il martedì Grasso. Ad Arezzo torna oggi pomeriggio la festa di Carnevale in piazza Sant’Agostino organizzata da Confesercenti e Confcommercio con le attività dalle 15,30 alle 19. Una festa gratuita a misura di famiglie, che vedrà la presenza anche del trenino del carnevale aretino dell’Orciolaia, poi le maschere Disney da Minnie a Topolino, Paperina e Paperino, Pluto e tantissimi altri personaggi dei cartoni oltre a quelle barocche del carnevale dei Figli di Bocco. La centralissima piazza fulcro del commercio torna protagonista della svago per festeggiare il "Carnevale in piazza Sant’Agostino" del martedì grasso e creare un’occasione di incontro tra le famiglie. Presenti anche gli artisti della scuola di circo Sottosopra che ha in programma laboratori di giocoleria e di aerea per i bambini, oltre al truccabimbi. E ancora, ci sarà l’animazione per bambini con bolle di sapone giganti, monociclisti, gare di coriandoli e tanta musica in attesa dello spettacolo finale a cura degli allievi dell’associazione Sottosopra.

Festa di Carnevale oggi alle 16 al centro di aggregazione sociale di Indicatore. In programma merenda e animazione ingresso 4 euro a persona. Torna oggi il carnevale storico della Mea a Bibbiena, tra cambio della moneta e un centro che tra taverne, strade e gente in costume tornerà al 2 marzo del 1337. Ghiaccio e mare con i carri dedicati a Nettuno e al mondo di Frozen per il Carnevale Sangiovannese che si svolgerà oggi a partire dalle 15 nel cuore della città, con l’obiettivo di regalare momenti divertimento a tutta la comunità. La festa è organizzata dall’associazione del Carnevale storico sangiovannese con il supporto del Comune e della Pro loco cittadina. Il "Carnevale dei Ragazzi", una delle tradizioni più amate di Montevarchi, celebra quest’anno il suo 70° anniversario e il concorso canoro "Pinocchio d’oro" alle Stanze Ulivieri si concluderà oggi.

Il Carnevale a Terranuova Bracciolini, tra magia, colori e divertimento trasforma la città in un palcoscenico di allegria e festeggiamenti. Il programma prevede momenti di pura magia, tra sfilate di carri allegorici, animazioni per bambini, premi per le maschere più originali e tante altre sorprese. Oggi alle 15 ultimo grande evento carnevalesco con una sfilata finale. "Ultimo di carnevale" in piazza Sergardi con l’organizzazione della Proloco Camucia dalle 15,30 festa in maschera per tutti i bambini. Grande Festa di Carnevale a Castiglion Fiorentino. L’appuntamento dalle 15,30 lungo Corso Italia. Festa, maschere, spettacoli e divertimento per bambine e bambini con la Parata Disney, il trenino del "Boscatello" e tanta animazione, poi alle 17 tutti a Porta Fiorentina per la "Scoriandolata".

Angela Baldi