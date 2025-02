Festa grande per settantasette coppie insieme da mezzo secolo

Un appuntamento significativo, che con l’attuale amministrazione comunale è diventato un vero e proprio rituale, dedicato ai coniugi che da mezzo secolo dimostrano fedeltà reciproca. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Sansepolcro ha voluto rendere omaggio alle coppie che hanno raggiunto il significativo traguardo delle nozze d’oro. E sono state ben 77 quelle che, nel corso del 2024, hanno celebrato i 50 anni di matrimonio, testimoniando l’importanza della dedizione, del rispetto reciproco e della condivisione di una vita insieme.

La cerimonia si è tenuta nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi, in un clima di emozione e riconoscenza. Un momento speciale che ha visto protagonisti gli sposi e le loro famiglie, unite nel festeggiare un percorso di vita costruito giorno dopo giorno con amore e impegno. Il sindaco Fabrizio Innocenti, che ha fortemente voluto organizzare questa giornata, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale ha accolto con gioia i presenti, consegnando a ciascuna coppia un attestato speciale a ricordo di questo importante traguardo.

"Queste coppie rappresentano un esempio straordinario per la nostra comunità - ha dichiarato il primo cittadino – e, in un’epoca nella quale tutto cambia rapidamente, vedere un amore che perdura nel tempo è un messaggio di speranza e di forza per tutti noi. Le relazioni familiari sono il cuore pulsante della nostra società e celebrazioni come questa ci ricordano il valore inestimabile dell’unione e della condivisione".

Non tutte le 77 coppie hanno potuto essere presenti alla cerimonia, ma la partecipazione è stata comunque numerosa, testimoniando l’importanza di questo evento per la comunità di Sansepolcro. E come è altrettanto tradizione, non poteva mancare la grande foto ricordo davanti alla cattedrale. L’amministrazione comunale rinnova i più sentiti auguri agli sposi, ringraziandoli per il prezioso messaggio che trasmettono alle giovani generazioni e a tutta la cittadinanza.