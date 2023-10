Festa di San Francesco alla Verna. Celebrazioni col vescovo Andrea. Poi la tradizionale processione

di Francesca Mangani

La Verna celebra la festa di San Francesco d’Assisi: oggi al Santuario la cerimonia che unisce aspetti religiosi e civili, come proprio da un’alleanza fra il Poverello d’Assisi e il Conte Orlando Catani nacque l’avventura che originò l’ordine francescano. La liturgia solenne sarà celebrata alle 11 nella Basilica del Santuario e verrà presieduta dal Vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca. Presente il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini, il presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, per la Regione il capogruppo di maggioranza Vincenzo Ceccarelli, il Prefetto di Arezzo Maddalena De Luca, il Questore Maria Luisa Di Lorenzo e altre autorità civili, religiose e militari che dopo la Santa Messa pranzeranno nel refettorio dei frati francescani per poi partecipare alle 15 alla tradizionale Processione. Intanto l’ottavo centenario delle stimmate di San Francesco si avvicina, le celebrazioni inizieranno ufficialmente il 5 gennaio 2024 e per la Toscana sarà un’occasione preziosa, con Chiusi della Verna che sarà al centro dell’evento. Partendo da San Francesco "pellegrino e forestiero" per il mondo, e grande camminatore, una delle iniziative più importanti del prossimo Ottavo centenario sarà proprio la valorizzazione della Via di Francesco in Toscana, un progetto partito anni fa coi comuni del tratto storico del Cammino che vede il comune di Chiusi della Verna capofila.

Il progetto ha visto anche la definizione di un tracciato che da Firenze arriva a La Verna e che poi da La Verna prosegue in Umbria, fino ad Assisi, con il comune casentinese che funge da collant tra le due regioni, diventando la tappa più significativa. "La Verna si conferma al centro delle celebrazioni – ha commentato il sindaco di Chiusi della Verna Tellini – dopo aver celebrato lo scorso settembre la festa delle stimmate, oggi celebriamo San Francesco e percorriamo un’altra tappa di avvicinamento all’ottocentenario previsto nel 2024. Ci attendono anni importanti, perché la festa delle stimmate anticipa un altro appuntamento storico, ovvero gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Ci stiamo preparando a celebrare queste ricorrenze con la giusta importanza e La Verna sarà il fulcro delle celebrazioni".