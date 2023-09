Festa delle Stimmate. Altre iniziative

Continuano i festeggiamenti per le Stimmate di san Francesco organizzati dall’omonima confraternita. Questa sera alle 21 nel Passaggio di San Francesco si terrà un momento di osservazione dei pianeti e delle stelle dal titolo "Laudato si" a cura del Gruppo Astrofili Amici del Cielo del Casentino. Il momento clou dei festeggiamenti sarà domani dalle ore 10 alle ore 17 nel Chiostro di san Lorenzo dove verrà distribuito il Pane di san Francesco. Un pane antico che, in questo suo essere condiviso con la comunità, ripete il gesto di Gesù nel Triduo pasquale. La tre giorni si chiuderà con la messa alle ore 18.30 in san Francesco. I 300 volontari della confraternita invitano tutta la popolazione a partecipare agli eventi.