Festa della Toscana 2024 a Civitella

Arezzo, 18 novembre 2024 – Nell’ambito dei festeggiamenti previsti per la Festa della Toscana 2024 e della campagna Unicef per il riconoscimento della cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri, giovedì 21 novembre, alle ore 10.30, presso la scuola Primaria Arcobaleno di Tegoleto, sarà conferita la cittadinanza onoraria ai bambini delle classi quinte nati in Italia da genitori stranieri residenti a Civitella in Val di Chiana.

La manifestazione prevede la partecipazione degli alunni delle classi quinte della Primaria (Arcobaleno - G. Rodari). Nell’occasione avverrà la consegna dell’attestazione ufficiale da parte del Sindaco di Civitella, Andrea Tavarnesi, alla presenza della Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Martiri di Civitella”, Patrizia Lombardi. Nell'ambito del programma Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti e della campagna Io come Tu, l'Unicef Italia ha invitato i Comuni d'Italia a conferire la cittadinanza onoraria a tutti i bambini di origine straniera nati in Italia che vivono sul proprio territorio.

“La consegna dell’attestato di Cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia da genitori stranieri residenti nel nostro Comune – commenta il Sindaco Tavarnesi – rappresenta un gesto simbolico di accoglienza e attenzione per l’affermazione dell’uguaglianza dei diritti e l’eliminazione delle discriminazioni, nella convinzione che promuovere i diritti dell'infanzia nelle politiche già attuate dall’Amministrazione comunale sia oggi di fondamentale rilievo”.

Contestualmente, come gli scorsi anni, in collaborazione con Slow Food “Festa degli Orti” e con la campagna “Piantare un albero per ogni nuovo cittadino” promossa da Legambiente, verranno messi a dimora nuovi alberi nel “Giardino del dialogo” collocato nel resede (accanto all’orto) della Scuola Arcobaleno.