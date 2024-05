Festa della Noceta. Gli appuntamenti

Con il mese di maggio tornano le feste parrocchiali del comune di Castiglion Fiorentino. Ieri sono iniziate celebrazioni per la Festa della comunità de "la Noceta" con la messa alla chiesa di San Bartolomeo che terminerà domenica 12 con la santa messa dell’Ascensione e a seguire la processione e merenda presso il circolo de "La Noceta". Sempre domenica 12 maggio, la Parrocchia di Mammi in collaborazione con il Rione Cassero organizza all’interno del Maggio Castiglionese la "Festa di S. Croce". Questo il programma: alle ore 9 è prevista la "colazione casereccia" mentre nel pomeriggio, ore 17,30, ritrovo per la "merenda rustica" e a seguire la Santa Messa anche a suffragio dei rionali bianco-azzurri scomparsi. Si tratta di celebrazioni religiose dedicate ai santi protettori delle varie città e dei vari paesi.