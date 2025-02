Festa degli innamorati a Lucignano. Visita guidata nel paese dell’amore tra albero d’oro, musica e brindisi

Festa degli innamorati nel luogo principe dell’amore. Lucignano, che da oltre mezzo secolo conserva l’albero d’oro reliquiario testimone del pegno d’amore e fedeltà, propone un appuntamento alla scoperta dei suoi "Segni d’amore". Lo fa grazie a Confesercenti che proprio nel borgo della Valdichiana fa tappa con il format "Appunti di Viaggio’, Racconti di Toscana tra cultura e cibo. "Dopo il grande successo della passata edizione, - sottolinea Lucio Gori, coordinatore Assoturismo Confesercenti Arezzo - riproponiamo di nuovo questa iniziativa, che è inserita in Vetrina Toscana, il progetto promosso dalla Regione Toscana, coordinato da Toscana Promozione, realizzato a livello provinciale da Confesercenti con il contributo di Unioncamere Toscana e Camera di commercio di Arezzo e Siena, finalizzato alla promozione di ristoranti e botteghe alimentari che utilizzano i prodotti del territorio, nonché i produttori veri e propri, offrendo ai consumatori non solo esperienze di gusto, ma come nel nostro caso legandole ad un ricordo e un’emozione, in sinergia con offerta culturale ed artistica del nostro territorio". Il via è previsto alle ore 17 con una visita guidata al borgo di Lucignano tra le luci del tramonto, alla scoperta della sua storia e delle sue curiosità- Poi, in Sala Don Enrico Marini ci sarà l’intervento musicale con violino e chitarra acustica del gruppo "A minor duo" composto dal maestro Stefano Rondoni e Vincenzo Buongiorno, con brani dedicati al tema dell’amore. I partecipanti si sposteranno quindi all’interno del MAD, il Museo dell’Albero d’Oro; qui davanti ad uno dei capolavori assoluti dell’arte orafa italiana, conosciuto appunto come "Albero dell’amore", si rinnoverà come ogni anno la tradizione della promessa degli innamorati. Ancor oggi molte coppie, provenienti da tutta Italia e dall’estero, sono solite giungere a Lucignano, per giurarsi eterno amore davanti all’albero. Nella Terrazza in piazza delle Logge l’installazione ‘Giant Love’ #lovelucignano aspetta i più social per ‘fissare’ e ‘postare’ un ricordo d’amore in uno dei Borghi più belli d’Italia. Al termine, nella cornice della sala del consiglio comunale, è in programma un brindisi augurale con specialità locali. "Un altro evento di qualità – sottolinea il sindaco di Lucignano Roberta Casini – che caratterizza fortemente il nostro borgo e che costituisce un forte appeal per tante coppie di ogni età, che possono trascorrere da noi un San Valentino all’insegna dell’originalità e dell’autenticità. L’Albero d’Oro è il simbolo che ci unisce e ci rappresenta e il suo ritorno, a dicembre dopo il restauro è motivo di grande orgoglio." La partecipazione all’evento è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria entro le ore 20 di oggi (info 3387417046).