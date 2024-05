Festa con Pieraccioni: "Faremo baccano". L’attore e il coraggio di Sara in un libro

Enrico

Sara aveva un sogno: scrivere un libro. Il sogno si è avverato e la felicità per la ragazza è ancora più grande, smisurata, perché è stata sostenuta in questa impresa dal suo idolo. L’attore e l’uomo per il quale stravede: Leonardo Pieraccioni. Il quale sarà presente sabato prossimo alla presentazione del libro. Tutto accadrà alle 14,30 nella sala consiliare del Comune di Terranuova e sicuramente lei, Sara, vivrà una giornata indimenticabile. Il libro che ha scritto ha per titolo "Esprimi un desiderio" che, come abbiamo detto, è diventato realtà. Racconta la storia di Stefano, un bambino che è stato compagno di cure e di stanza all’ospedale dove Sara è stata ricoverata.

Sara, 21 anni di Terranuova, è affetta da neuroblastoma e lotta con una energia e una voglia di vivere straordinarie. Ha al suo fianco l’impegno della onlus Make-A-Wish Italia, associazione no-profit che dal 2004 realizza i desideri dei bambini e dei ragazzi affetti da gravi patologie, donando loro la forza per affrontare il percorso terapeutico. Quando i volontari di "Make-A-Wish Italia" hanno conosciuto Sara, sono riusciti a scoprire la sua grande passione per Leonardo Pieraccioni.

L’associazione ha coinvolto il grande e generoso attore fiorentino e Leonardo ha scritto la prefazione del libro, sostenendo Sara fin dalle prime fasi della realizzazione. Pieraccioni, in attesa del grande evento di sabato, affida a La Nazione un commento in cui dimostra tutta la sua disponibilità e felicità: "A volte – spiega Pieraccioni - si può fare qualcosa di grande con poco. Quando Make-A-Wish Italia mi ha contattato ho capito che poteva nascere, come in effetti è stato, qualcosa di ‘ganzo’ come si dice noi in Toscana a favore di Sara. Lei ha scritto un bel libro e sabato sarà l’occasione perfetta per abbracciare lei, la sua bravura, la sua storia. E vista la mia presenza – conclude scherzosamente Leonardo Pieraccioni – sarà l’occasione per fare tutti insieme un po’ di baccano".

Facile immaginare lo stato d’animo di Sara che vivrà un pomeriggio di grandissime emozioni. Il sogno di dare alle stampe il libro si è realizzato anche grazie al prezioso supporto di Mondadori, che si è occupata della stampa. Un progetto in cui Sara è stata coinvolta nel lavoro di editing e grafica.

Alla presentazione parteciperanno, oltre a Sara, la sua famiglia e Leonardo Pieraccioni, anche il sindaco di Terranuova Sergio Chienni, Luigi Braconi coordinatore regionale Gruppo Volontari Toscana, due volontari della onlus e la famiglia di Stefano, al centro della storia narrata nel libro. La vendita del libro servirà a sostenere la onlus e Leonardo Pieraccioni sarà disponibile per il firmacopie.

La sensibilità di Leonardo Pieraccioni verso i bambini e i giovanissimi che soffrono è testimoniata dal fatto che da tempo sostiene "Cure2Children" la onlus in supporto ai bambini con tumori e gravi malattie del sangue indipendentemente da etnia, religione o regione geografica. Il neuroblastoma è una forma tumorale pediatrica che origina da alcune particolari cellule del sistema nervoso periferico, quell’insieme di fasci neuronali diffusi in tutto il corpo che controllano attività involontarie come il respiro e la frequenza cardiaca. La particolarità del nome è dovuta al fatto che il tumore colpisce sia i neuroni (da qui la prima parte del nome “neuro”) sia alcune cellule immature in fase di sviluppo (blastoma).

Make-A-Wish Italia Onlus è attiva su tutto il territorio nazionale ricevendo segnalazioni dai principali ospedali pediatrici e dalle famiglie. Il peso di una malattia grave su un giovanissimo è enorme, influisce notevolmente sulla sua salute mentale e su quella della sua famiglia. Ecco perché la realizzazione di un desiderio diventa un elemento essenziale per migliorare la vita di chi è gravemente malato. Grazie al prezioso sostegno di molti sostenitori e ad una rete di oltre 250 volontari in tutta Italia, Make-A-Wish Italia Onlus ha realizzato ad oggi oltre 2900 desideri di bambini.