Festa, brindisi e contapersone. Poi fuochi, ciaspole, presepi viventi

Al cinema o al museo, in piazza o in discoteca, a teatro o sulla neve. Mille modi per brindare all’anno che finisce e a quello nuovo che inizia. È la notte più lunga, tra un anno che sta finendo e uno che sta per cominciare.

FESTA GRANDE. In piazza Sant’Agostino scatta il conto alla rovescia. è l’evento pubblico, con gli ingressi presidiati e i contapersone impegnati a non superare il tetto dei duemila, in una notte che vedrà ruotare intorno al palcoscenico quasi diecimila persone. Ospiti principali The Editors con il loro djset, la bufera dopo la mezzanotte. Preceduti da musica per tutti i gusti e un videomapping in presa diretta. Animazione per i più piccoli all’Informagiovani, tra giochi e laboratori.

LE ALTRE PIAZZE. A San Giovanni si incendia piazza Cavour. Una festa che prima correrà intorno alla pista di pattinaggio e poi tra i brindisi. Dalle 22 video discoteca. Nel maxi schermo immagini e video. Montevarchi risponde con le sue "campane", in piazza Varchi. Dalle 22 musica, giochi laser, neve artificiale, musica anni ‘70 e ’80. A Cortona festa in piazza Repubblica, tra voci, sax, percussioni e danza aerea. E festa in piazza Torre di Berta a Sansepolcro. Evento in musica dalle 23,30, countdown di mezzanotte e ballo in piazza.

BRINDISI SUI PATTINI. Doppio fronte ad Arezzo. Al Prato la ritrovata pista sul ghiaccio sarà

aperta fino a mezzanotte, una manna per gli equilibristi. E aperta la pista davanti al centro

commerciale della multisala. Si pattina a go go a San Giovanni, in una piazza Cavour mai tanto

scivolosa.

AUGURI TRA I PRESEPI. La febbre del Natale resiste anche agli zero gradi e qualcosa delle

natività. Un mistero che si rinnova domani pomeriggio a Gricignano ed esplode a Ville Monterchi, le cui 56 botteghe sembrano fatte per calamitare il grande pubblico.

LA NOTTE DELLA FEDE. In Cattedrale il Vescovo celebra il Te Deum alle 18. Alla Verna la veglia inizierà alle 23, con i giovani in arrivo a piedi dalla Beccia. A Camaldoli si chiude l’incontro coni ragazzi e si rinnova la marcia dal monastero all’eremo.

LA NOTTE DELLE FIACCOLE. Il trekking per stomaci e muscoli forti. Dieci chilometri, dislivello di 250 metri. Camminata fino alla Croce del Pratomagno, illuminata dalle torce.

L’ULTIMO SHOPPING. Mercatini, aperti anche a Capodanno. I banchini di San Jacopo aperti fino alle 20, quelli tirolesi fino alle 18, così come al Prato. E anche

domani tutti al pezzo, con straordinari fino alle 21. Per i banchini di piazza Grande sarà il gran finale.

IN GIRO SULLA RUOTA. Cosa meglio di Capodanno per un tour sopra i tetti di Arezzo? Sormonta la grande festa oggi dalle 10 alle 23 e domani dalle 15 in poi.

FESTA AL LUNA PARK. Una calamita per i bambini. Sia oggi che domani l’appuntamento andrà a dritto dalle 10 alle 21.

ACROBATI IN AZIONE. È l’attrazione di San Silvestro e Capodanno che campeggerà dalle 16.30.

CONCERTI. Al Signorelli di Cortona Concerto di Capodanno alle 17 di domani. Concerto al Petrarca con, l’Orchestra Instabile. L’appuntamento è domani alle 16 e alle 18, prova generale aperta al pubblico oggi alle 15. Appuntamento anche al Teatro degli Antei di Pratovecchio domani alle 17, protagonisti la soprano Martina Barreca e l’Orchestra Enea Brizzi.

COLAZIONE RECORD. Colazione al Museo, con una dedica speciale al Rinascimento e gli chef trasformati in cavalieri. Si apre alle 10 al Maec.

NOTTE DI CIASPOLE. In Casentino, ciaspolata stasera con brindisi a 1500 metri organizzata da Altertrek.

CAPODANNO IN FORTEZZA. La rocca si unisce alla festa così come ha fatto per tutta la città di Natale, con un allestimento che spazia dagli elfi al planetario ai giochi di luce.

AUGURI AL CINEMA. Il grande schermo riguadagna posizoni. E lo fa nella multisala, tra il Disney natalizio di Wish al Wonka tratto dallo scrittore di punta dei ragazzi Roald Dahl. E non solo.