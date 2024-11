Ferragamo e il Borro sostengono un'iniziativa di grande valore sociale a Careggi

Arezzo, 21 novembre 2024 – Il Borro, azienda agricola biologica e vitivinicola di proprietà della famiglia di Ferruccio Ferragamo, rafforza il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e il benessere della comunità supportando un'iniziativa innovativa e di grande valore sociale: la creazione di aree verdi all'interno dell'Ospedale di Careggi, in collaborazione con la Fondazione Careggi. Il progetto, intitolato “Careggi Green - Ospedale Biofilico”, è ideato da PNAT, azienda leader nell'architettura biofilica e nella rigenerazione urbana. L'obiettivo di questa iniziativa è la creazione di spazi verdi all'interno del complesso ospedaliero, pensati per migliorare il benessere psicofisico di pazienti, personale sanitario e visitatori. Numerosi studi dimostrano come la presenza di aree biofiliche in contesti sanitari favorisca una guarigione più serena e naturale, migliorando la qualità della vita di chi frequenta questi ambienti.

Da anni, Il Borro promuove progetti che coniugano etica e sostenibilità, fondendo in armonia ambiente, salute e benessere. “Le aziende oggi possono vincere la loro sfida solo se riescono a vivere un vero senso di comunità ea creare nuove forme di collaborazione. L'Italia, ricca di bellezze naturali e culturali, deve puntare a diventare un'icona di sostenibilità, unendo responsabilità, etica e innovazione”, ha dichiarato Ferruccio Ferragamo. Questa visione si traduce in un impegno concreto che Il Borro porta avanti con iniziative diverse e concrete. La sostenibilità, per Il Borro, non è solo un valore aziendale, ma un pilastro su cui fondare la propria missione e le proprie scelte. Ogni progetto è pensato per valorizzare e proteggere l'ambiente e la comunità locale, con l'obiettivo di creare un impatto positivo e duraturo, che possa ispirare altre realtà del territorio a intraprendere percorsi simili. Sostenere il progetto “Careggi Green”, che promuove il benessere nelle strutture sanitarie attraverso la biofilia, è un esempio di come l'azienda si impegna a migliorare concretamente la qualità della vita di chi vive questi spazi ogni giorno, “con la speranza di essere i capifila di una lunga serie di imprese nel territorio che, ci auguriamo, prendano parte a questa iniziativa”, ha aggiunto Ferruccio Ferragamo.