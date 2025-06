Federico, 14 anni: è il super bomber d’Italia

Il miglior marcatore italiano in questa stagione? Un baby calciatore aretino di cui si parla un gran bene e che soprattutto ha siglato qualcosa come 44 gol. Niente male per Federico Croci, nato il primo luglio 2010. Originario di Bibbiena, calcisticamente è cresciuto tra le fila del Subbiano dove ha iniziato ad inseguire i primi palloni e siglare i primi gol a soli cinque anni. Dopo sei stagioni in gialloblù, nell’estate 2021, il passaggio all’Aquila Montevarchi, che in quel periodo militava nei professionisti e che aveva tra le propria fila il fratello maggiore Riccardo (classe 2005).

Anche qui non mancano i gol e le ottime prestazioni al servizio della squadra. Nell’estate 2022 arrivata la chiamata della Fiorentina e Federico entra far parte del Settore Giovanile della viola. Ma oltre ai colori della Fiorentina c’è anche l’azzurro. In Nazionale, dopo aver preso parte alla selezione territoriale del Centro-Nord a Coverciano a ottobre e al Torneo di Natale a Novarello a novembre, è stato il trascinatore degli Azzurrini del tecnico Enrico Battisti nel Torneo di Sviluppo Uefa vinto in Portogallo a dicembre, segnando 3 reti in altrettanti incontri.

"Sono cresciuto con il pallone tra i piedi - aveva raccontato il talento viola - e sogno da sempre di diventare un calciatore". Una stagione quella che sta per giungere alla conclusione che potrebbe portare in dote un importante traguardo sia a livello personale che di squadra per Croci e i suoi compagni. Già perché l’Under 15 della Fiorentina adesso è in corsa per lo scudetto di categoria.

Domenica anche Croci ha messo la sua firma nel perentorio 6-0 con il quale i baby viola hanno superato il Milan. Una vittoria che non era scontata visto il ko dell’andata patito dai fiorentini che hanno saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo. Adesso per Croci e compagni la nuova sfida, quella in programma il prossimo 24 giugno a Rieti contro l’Inter alle ore 20. Da qui uscirà la vincitrice del campionato e la Fiorentina conta anche sui gol del suo bomber, il miglior marcatore assoluto in Italia in questa stagione, per portarsi a casa il titolo.