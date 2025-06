Agatensi: "La Sangio?. Se chiama, io ci sono"

Andrea Agatensi (nella foto) non conferma né smentisce l’interessamento della Sangiovannese nei suoi confronti ma di una cosa è certo: verrebbe di corsa dal Mugello, dove risiede, per prendere parte a un progetto che nascerà nelle prossime ore: "Se dovessi lavorare per Sangiovannese? Non sarei felice ma strafelice. sto parlando di una società che nel 2027 compirà 100 anni di vita, che ha un trascorso molto importante e un seguito che anche piazze di categoria superiore vorrebbero avere. Purtroppo è inciampata in un’annata storta, nel calcio può assolutamente capitare considerato, poi, per quanto ho potuto notare, che anche la fortuna non è di certo stata dalla parte del Marzocco. Sarei motivato a mille, non nascondo che qualche chiacchiera c’è stata ma non so se questa porterà o meno a un accordo ufficiale tra me e la società che deve nascere". Esperienza da vendere in Eccelelnza per società come Pontassieve o Fortis Juventus, è reduce da un biennio a Figline concluso amaramente. Ma per lui non è assolutamente un problema ritornare a lavorare nel torneo di Eccellenza anche per un aspetto di non secondaria importanza: "È molto meglio lavorare in Eccellenza con la Sangiovannese che in tante realtà di serie D".

Massimo Bagiardi