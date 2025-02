Federfarma al via da domani la raccolta del farmaco

Arezzo, 3 febbraio 2025 – Da quando è nata, 25 anni fa, la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre 7 milioni 991 mila farmaci, pari a un valore di superiore a 29,7 milioni di euro a livello nazionale.

“Si tratta di un’iniziativa che riconosce e conferma in pieno il ruolo anche sociale del farmacista e della farmacia privata, da sempre in prima linea nel rispondere ai bisogni dei cittadini”. Descrive così Roberto Giotti, presidente di Federfarma Arezzo - l’Associazione professionale che rappresenta le circa 100 farmacie private della provincia di Arezzo – l’imminente 25esima Giornata di Raccolta del Farmaco che si terrà dal 4 al 10 febbraio anche nella provincia di Arezzo.

La Raccolta copre tutte le categorie dei prodotti da banco vendibili senza ricetta medica: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali e altre tipologie.

“L’iniziativa del Banco Farmaceutico vede moltissimi farmacisti privati come essenziali nella collaborazione alla realizzazione della Raccolta del contributo che viene devoluto al Banco attraverso un’erogazione liberale dei cittadini, e in tutto questo - afferma ancora Giotti – le farmacie private sono assolutamente essenziali nell’ospitare l’evento solidale, assicurandone la correttezza, visto che già da anni sono ambasciatori dell’iniziativa attraverso un’adesione che coinvolge diverse farmacie impegnate a rendere il Servizio Sanitario più sostenibile”.

Giotti poi rimarca ovviamente “il supporto dei volontari di associazioni benefiche nell’iniziativa di supporto alla gestione di questa settimana solidale che vuole contrastare la povertà sanitaria”.

La Giornata di Raccolta del Farmaco in generale è un’iniziativa che in 25 anni ha permesso di raccogliere, come accennato in apertura, quasi 8 milioni di farmaci, portando sollievo a chi non può permettersi cure essenziali e che hanno quindi bisogno di farmaci per le piccole patologie.

Dal 4 febbraio quindi migliaia di farmacie e volontari si mobiliteranno ancora una volta in tutta Italia per trasformare la solidarietà in azione concreta, rispondendo al bisogno crescente di 463.000 persone in povertà sanitaria.

Elenco delle farmacie provinciali aderenti alla raccolta:

1. FARMACIA ORTALLI – ANGHIARI S.N.C. – VIA MARCONI, 2 – ANGHIARI

2. FARMACIA ALFANI CECCARELLI – VIALE LUIGI GORI, 7 - BIBBIENA

3. FARMACIA DI BUCINE – VIA N. ANGELI, 25B –BUCINE

4. FARMACIA RAZZETTO – VIA MARCONI, 6/8 - CAPOLONA

5. FARMACIA COMUNALE CAMUCIA – VIA SANDRELLI, 4 – CAMUCIA - CORTONA

6. FARMACIA CENTRALE SNC – VIA NAZIONALE, 38 – CORTONA

7. FARMACIA DR.GIOTTI ROBERTO E C. SNC– VIA NAZIONALE,24 – CHIUSI DELLA VERNA

8. FARMACIA VASARI – VIA BENVENUTI, 19 –AREZZO

9. FARMACIA COMUNALE 1 – CAMPO DI MARTE VIA CAMPO DI MARTE, 7– AREZZO

10. FARMACIA COMUNALE 2 – DEL TRIONFO – VIA C. COLOMBO, 38- AREZZO

11. FARMACIA COMUNALE 3 – GIOTTO – VIALE GIOTTO, 69 – AREZZO

12. FARMACIA COMUNALE 4 – FIORENTINA – VIA FIORENTINA, 64 – AREZZO

13. FARMACIA COMUNALE 5 – SAN GIULIANO – LOC. SAN GIULIANO, 47/C –AREZZO

14. FARMACIA COMUNALE 6 – MECENATE – VIALE MECENATE, 5 - AREZZO

15. FARMACIA COMUNALE 7 – SAN LEO - VIA DONINZETTI, 9 – AREZZO

16. FARMACIA COMUNALE 8 – CECILIANO – CASE NUOVE DI CECILIANO, 111– AREZZO

17. FARMACIA ROMANELLI – CORSO ITALIA, 263 – AREZZO

18. FARMACIA MERELLI - CORSO ITALIA, 157 – AREZZO

19. FARMACIA LA MARCHIONNA – VIA ALESSANDRO DEL VITA N.3-4 – AREZZO

20. FARMACIA CENTRALE – CORSO ITALIA, 120 – AREZZO

21. FARMACIA RUFFINI FANFANI – VIA ANCONETANA, 80 - AREZZO

22. FARMACIA COMUNALE VALDICHIANA VILLAGE – VIA E. FERRARI, 5 – FOIANO DELLA CHIANA

23. FARMACIA RUBINO – CORSO V. EMANUELE, 108 – FOIANO DELLA CHIANA

24. FARMACIA SANTA VITTORIA – VIALE SANTA VITTORIA, 67/71 – POZZO DELLA CHIANA

25. FARMACIA ZAMPI – VIA LEONA, 1 – LEVANE

26. FARMACIA COMUNALE N.3 BORGHETTO – VIA DELLE NEBBIAIE, 25 B/D – Loc. Borghetto MONTE SAN SAVINO

27. FARMACIA COMUNALE MONTEVARCHI N. 3 – VIA DELL’OLEANDRO, 37 – MONTEVARCHI

28. FARMACIA POPPI S.A.S. – PIAZZA AMERIGHI,2 - POPPI

29. FARMACIA COMUNALE LLOYDS SAN GIOVANNI N.1 – VIA NAPOLI, 21 -S.GIOVANNI VALDARNO

30. FARMACIA COMUNALE LLOYDS SAN GIOVANNI N.2 – VIA LAVAGNANI, 83/D – S.GIOVANNI VALDARNO

31. NUOVA FARMACIA CAMPEDELLI – GRUPPO FELIA – CORSO ITALIA, 110 – S.GIOVANNI VALDARNO

32. FARMACIA CANTUCCI – VIA XX SETTEMBRE, 90 - SANSEPOLCRO

33. FARMACIA PORTA FIORENTINA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1 – SANSEPOLCRO