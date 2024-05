Fece esultare un Buitoni da record

Era l’estate del 1974 quando la dirigenza del Sansepolcro, dopo una sofferta salvezza in serie D, decise di affidare la guida tecnica a Silvano Flaborea, che aveva appena 36 anni. La squadra venne potenziata: dalla Spal arrivarono Orazi, Tassara e Filippi. Giocatori quali Pastorello, Donato, Tulliani e Montioni si aggiunsero ai confermati Chiasserini, Barboni e Ferrari. Poi la ciliegina sulla torta: Mauro Benvenuto, bomber dell’Arezzo in B. Quel Sansepolcro fu grande protagonista per buona parte della stagione, passata alla storia del calcio biturgense per il big-match del 12 gennaio 1975 contro la grande Pistoiese di patron Melani, del tecnico Ballacci e dei vari Farina, Grilli, Rakar e Magli. I bianconeri vinsero 1-0 con una rete di Filippi davanti a tremila spettatori, che resta il record di sempre per lo stadio Buitoni - la cui capienza venne aumentata con una piccola tribuna in tubi innocenti sul lato dell’ingresso - e si avvicinarono in classifica agli "orange", che però stradominarono il campionato, anche se il Sansepolcro fu l’unica a strappare 3 punti su 4 alla capolista".

Claudio Roselli