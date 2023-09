Febbre padel: è boom

AREZZO

È proprio il caso di dire che ad Arezzo è esplosa la passione del padel. Il post Covid in città - se utilizziamo la pandemia come elemento spartiacque - ha visto crescere e non poco la ’febbre’ per il padel. Lo sport di derivazione tennistica ha preso sempre più campo con la creazione di strutture e campi da gioco da far balzare al secondo posto nella classifica degli sport maggiormente praticamente con più tesserati il tennis. Già perchè il padel rientra all’interno della Federazione italiana tennis e da qui ecco spiegato il balzo in avanti nella clasifica, come registrato anche dal comitato provinciale del Coni presieduto da Alberto Melis.

Al primo posto resta il calcio. Il pallone pur passando gli anni resta sempre lo sport con più tesserati, confermando anche la provincia di Arezzo tra quelle con un numero decisamente elevato di praticanti anche a livello toscano. Il terzo posto sul podio degli sport più praticati è invece della pallavolo. Nessuna sopresa visto il numero di club ad Arezzo, Valdichiana, Casentino e Valdarno. Ad Arezzo sono ben 25mila i tesserati delle varie federazioni in rappresentanza di oltre 700 assocazionisportive.

Società che spesso devono far quadrare i conti andando alla ricerca di sponsor e partner, anche di piccole cifre. La battaglia è quotidiana per pagare le utenze e venire incontro alle esigenze delle famiglie con convenzioni e sconti. Un aiuto tra l’altro è arrivato anche dalle amministrazioni comunali. Quella di Arezzo ad esempio si è servita dei voucher per lo sport. Circa cento mila euro che sono stati letteralmente polverizzati, rispondendo a 430 domande di altrettante famiglie per complessivi 667 giovani. "Con un po’ di rammarico registro che sono rimaste fuori 286 richieste. Numeri davvero importanti che se sommati danno la misura di cosa significhi oramai per Arezzo il voucher sport. Ricordo che a ogni beneficiario sono erogati 150 euro" ha spiegato al riguardo l’assessore Federico Scapecchi.