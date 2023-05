Febbre di Coppa, 10 pullman a Roma Viola e nerazzurri si mobilitano: duemila dal Valdarno per la finale

di Marco Corsi

Il Valdarno viola e nerazzurro è mobilitato per la finale di Coppa Italia in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma. Nella vallata la mappa dei tifosi è variegata. Se Fiorentina e Juventus si contendono la maggior parte della popolarità, è molto importante e numeroso anche il contingente interista, che si concentra soprattutto tra Montevarchi e San Giovanni. I supporter della Beneamata, molti dei quali iscritti all’Inter Club Valdarno Nerazzurro, sono concentrati soprattutto sulla finale di Champions a Istanbul, ma molti partiranno, con mezzi propri, anche alla volta della capitale. I settori destinati al grande popolo del biscione, in Italia inferiore, per numero, solo a quello bianconero, sono esauriti da giorni, con una grande rappresentanza proveniente dal Mezzogiorno, storico serbatoio di tifo nerazzurro. Saranno in 30.000. Una mobilitazione analoga, ma più concentrata, interesserà i tifosi viola, che quest’anno, come del resto l’Inter, si godranno due finali. Quella di stasera e quella in programma a Praga con il West Ham, sfida decisiva per la Conference League. Il Valdarno che sostiene la Fiorentina è in fibrillazione da giorni e si calcola che saranno almeno 2.000 gli aficionados gigliati che imboccheranno l’Autostrada in direzione sud. Un vero e proprio esodo, come ha confermato Antonio Bucciarelli, presidente dell’associazione "Solo Viola". L’idea iniziale era quella del treno. "Ci eravamo mossi per andare a Roma tramite ferrovia – ha confermato – Il convoglio sarebbe partito da Campo di Marte e si sarebbe poi fermato a Montevarchi, per proseguire poi verso la capitale. Ma non è stato possibile. Sarebbe stato emozionante vedere almeno 400 persone con la sciarpa viola salire in treno dal Valdarno". I supporter gigliati, quindi, raggiungeranno lo stadio Olimpico in pullman e con tante auto al seguito. Una decina gli autobus organizzati nella vallata, senza contare i pullmini. Partiranno da Figline, da Cavriglia, e dal Casello Valdarno tra le 12 e le 14 di oggi, in modo da arrivare a destinazione a metà pomeriggio.

Non mancherà una capatina in qualche osteria romana, magari vicino allo stadio, per una cena-merenda con prodotti tipici. L’uscita consigliata per i tifosi della Fiorentina è quella di Roma Sud. I pullman potranno essere parcheggiati in Lungotevere della Vittoria. Le auto in piazzale Clodio. Il calcio rappresenta, da sempre, una grande passione popolare e stasera 60.000 tifosi dell’Inter e della Fiorentina, famiglie, bambini, donne e uomini vivranno un appuntamento decisivo. Alla fine solo una squadra uscirà vincitrice. Ma le emozioni saranno doppie.