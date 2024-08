Caso di Dengue nell’aretino, arriva l’ordinanza del Comune. Scatta la disinfestazione

Cortona (Arezzo), 16 agosto 2024 – E’ stato riscontrato in località Campaccio, nel Comune di Cortona, un caso di febbre Dengue. La persona che ha contratto il virus era appena rientrata da un viaggio in un paese tropicale. L’ordinanza per la disinfestazione è stata firmata dal sindaco Luciano Meoni su segnalazione dell’Asl. Il protocollo è stato effettuato nel rispetto del piano di sorveglianza delle arbovirosi di Ministero della Salute e Regione Toscana.

Cosa è la febbre Dengue

La febbre Dengue è una malattia tipica delle aree tropicali ed è trasmessa dalla zanzara tigre che e' presente anche nelle nostre zone. Gli interventi di disinfestazione saranno effettuati nei pressi del luogo dove la persona ha soggiornato prima del ricovero in ospedale.

Le attività di disinfestazione riguarderanno aree pubbliche e private, caditoie stradali, pozzetti, aree verdi anche se di pertinenza delle abitazioni e più in generale, in ogni luogo in cui possano insidiarsi focolai larvali. La disinfestazione è iniziata stanotte, 16 agosto, e proseguirà per tutta la mattinata di oggi. Durante le operazioni bisognerà tenere serrate finestre e porte; sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio d'aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica; raccogliere la verdura e la frutta degli orti e dei propri fondi o proteggerla con teli di plastica; rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, nonché di lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso; procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento.