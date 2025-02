Fdi Arezzo: "A Cortona una grande prova di compattezza e partecipazione"

Arezzo, 18 febbraio 2025 – Il congresso del circolo "Giorgio Almirante" di Cortona si è rivelato un grande momento di partecipazione e confronto per Fratelli d’Italia, con oltre 100 iscritti che hanno preso parte attiva al dibattito e poi al voto.

Un congresso che ha rappresentato un'occasione di crescita, segnando la volontà di superare ogni fase critica per concentrarsi, in maniera unitaria, sulle prossime sfide politiche. Il confronto tra i candidati è stato appassionato ma sempre improntato a correttezza e rispetto reciproco, confermando la solidità e la maturità della comunità politica di Fratelli d’Italia.

A conferma di questo spirito di unità, il neo eletto coordinatore Matteo Biagianti ha voluto proporre al suo sfidante, Filippo Billi, di assumere il ruolo di vice coordinatore.

"Ringrazio Filippo per il confronto leale e costruttivo – dichiara Matteo Biagianti – la proposta è stata la giusta risposta al clima di collaborazione che ha sempre contraddistinto questo gruppo e si è concretizzato durante il confronto, perché Fratelli d’Italia ha bisogno del contributo di tutti per continuare a crescere e rafforzarsi sul territorio".

Parole condivise da Filippo Billi, che esprime soddisfazione per il risultato e guarda con entusiasmo al futuro: "Faccio i miei complimenti a Matteo per l’elezione e sono pronto a lavorare in piena sinergia con lui e con tutto il gruppo per far crescere Fratelli d’Italia non solo a Cortona, ma in tutta la Toscana".

Con questa prova di compattezza, Fratelli d’Italia si conferma ancora una volta un partito in cui il confronto è sempre finalizzato alla costruzione di un progetto politico solido e condiviso, con lo sguardo rivolto ai prossimi importanti appuntamenti elettorali.