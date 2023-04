Fascino e benefici della regina delle discipline L’atletica nel suo nuovo "teatro" sotto le colline

L’atletica leggera occupa un posto di riguardo tra gli sport: le sue varie discipline sviluppano movimenti naturali (correre, saltare, lanciare) e per questo vanta una storia lunghissima. Gli atleti hanno spesso caratteristiche fisiche molto differenti, adatte alle diverse specialità.

A tutti, in generale, l’atletica permette di migliorare l’elasticità delle articolazioni, di aumentare la forza dei muscoli, di sviluppare la coordinazione. Avere a disposizione un moderno stadio di atletica è sicuramente una risorsa per la nostra città, sia per praticare questo sport che per seguirlo da spettatori.

L’impianto di Arezzo, che sorge in un contesto paesaggistico bellissimo, con vista sulle colline, è provvisto di otto corsie, doppie pedane per tutte le specialità di lancio e di salto, una tribuna da 1200 posti in gran parte coperti, locali tecnici funzionali.

È stato inaugurato nel 2014 e dal 2016 è intitolato ad Enzo Tenti, una persona che ha dato molto all’atletica locale, già presidente del comitato provinciale della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e socio fondatore e presidente della società sportiva Alga (Atletica Leggera Giovanile Arezzo).