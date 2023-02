Farmacia in via Colombo Al Giotto un’area servizi

Cambia la mappa delle farmacie comunali di Arezzo. Il piano è ancora da definire nei particolari ma sarebbe pronto a partire entro l’estate. Il principale punto di svolta per l’azienda che gestiste otto farmacie in città è lo spostamento della Comunale 2 di via del Trionfo. Aprirà a poche centinaia di metri, in via Colombo, sul lato destro in direzione Villaggio Dante. Un altro passo avanti nella ridefinizione della mappa e dei servizi delle farmacie cittadine gestite da Afm.

È del dicembre scorso il taglio del nastro per la Comunale 4 di via Fiorentina che ha sostituito quella storica in via Marco Perennio. Un ambiente moderno e funzionale dove sono realizzati nuovi servizi e ampliamento dell’orario di apertura.

Sono allo studio novità anche alla Comunale 3 di viale Giotto. La farmacia con Cup potrebbe allargarsi alla gelateria accanto che si chiamava Giotto e ha chiuso di recente.

Uno spazio dedicato a nuovi servizi ai cittadini, di certo non legati solo alla vendita dei medicinali ma anche alla prevenzione e all’educazione alla salute. Come quella appena conclusa sulle piante officinali.

Trapela qualche ipotesi anche per la Comunale 1, quella a Campo di Marte. Fino a pochi giorni fa aveva accanto un bar che è stato in passato teatro di alcuni casi di spaccio, violenza e vandalismo. Se però ci fosse bisogno di nuovi spazi anche la farmacia cittadina in servizio permanente potrebbe occupare anche quelli lasciati dal pubblico esercizio accanto.

Il tutto mentre il settore in generale sta uscendo da una crisi di approvvigionamento dei farmaci. Antinfiammatori, antipiretici e antibiotici: situazione dovuta alla carenza dei principi attivi più richiesti, per la notevole diffusione delle malattie stagionali e del Covid, dall’altro la mancanza di materie prime per il confezionamento dei medicinali.

Nel frattempo l’Afm apre anche ad altri servizi. Da lunedì la farmacia San Giuliano ospiterà il test per prevenire l’osteoporosi, mentre le si potrà fare l’elettrocardiogramma alla Giotto e alla Mecenate. La prevenzione in ambito cardiologico potrà essere condotta anche con l’holter cardiaco in via del Trionfo e a San Leo, infine l’holter per la pressione a Campo di Marte e in via Fiorentina.

Le farmacie Comunali di Arezzo si preparano poi a festeggiare i sessant’anni dall’apertura del primo punto vendita che nel 1963 si trovava nel Palazzo Sacchi di via Vittorio Veneto. Subito dopo arrivarono quella di via del Trionfo e quella del Giotto. Ora sono al centro di un grande progetto fatto di spostamenti e allargamenti.

f.d’a.