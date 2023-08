Ex Tiberina 3 bis: ok dell’Anas al progetto di risistemazione della strada a nord di Pieve Santo Stefano

Arezzo, 15 agosto 2023 – Buone notizie per la ex Tiberina 3 bis a nord di Pieve Santo Stefano, inagibile da oltre venti anni nel tratto Valsavignone-Canili di Verghereto. L’Anas ha dato l’assenso all’utilizzo del progetto esistente dal 2017 per la risistemazione della strada che garantirebbe la viabilità alternativa alla E45 proprio nel punto più delicato della dorsale appenninica. È trascorso poco più di un anno dalla stipula del protocollo fra il Comune di Pieve Santo Stefano e la Provincia di Arezzo; era fine luglio del 2022 e a distanza di un giorno venne votata la legge che ha istituito i primi cinque milioni di euro per il ripristino della ex statale. “Da allora – afferma il sindaco pievano Claudio Marcelli – è iniziato un percorso condiviso assieme anche alla Provincia di Forlì Cesena per poter fornire alla direzione del ministero dei lavori pubblici un cronoprogramma specifico per la spesa di questi primi cinque milioni. Siamo così passati alla fase operativa: gli iniziali quattro milioni e mezzo saranno spesi nel tratto toscano (un chilometro e 200 metri sopra Valsavignone), quindi nel primo progetto redatto da Anas, che proviene dal finanziamento mai speso nell’arco di sei anni. Anas avrebbe dovuto dare il via libera all’utilizzo di questo progetto e il nulla osta alla Provincia di Arezzo, incaricata della messa a terra delle risorse e della progettualità. Ebbene, l’ok è arrivato in queste ultime settimane”. Quale obiettivo insegue? “Arrivare alla prossima primavera, o al massimo entro l’estate, con la pubblicazione di un bando per l’attribuzione dei lavori, però il progetto è in mano alla Provincia e ho fiducia che anch’essa abbia voglia di cominciare”.