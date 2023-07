Ex Carabiniere Alfredo Bianchi Direttore Generale del Levane Calcio

Dalla scrivania dell’arma dei Carabinieri a quella del Levane calcio. Alfredo Bianchi, ex guida della compagnia levanese per oltre un ventennio e arruolato nella benemerita addirittura dal 1983, è stato insignito nelle ultime ore del ruolo di direttore generale della formazione biancoverde prossima al ripescaggio nel campionato di Prima Categoria. È in pensione dallo scorso novembre dopo quasi quarant’anni di onorato servizio e quale migliore occasione per mettersi a disposizione di una società e di un gruppo di persone ben conosciute da tanti anni? "A me il calcio è sempre piaciuto - afferma l’ex luogotenente - e siccome sono in pensione da novembre e di tempo adesso ne ho abbastanza ho deciso di accettare l’offerta di queste persone che ben conosco per poter dare una mano alla collettività levanese. Ho sempre seguito il Levane per quasi un ventennio, non potevo avere incarichi speciali per il ruolo che stavo occupando ma non appena mi è stato possibile, dopo una serie di telefonate con i vertici dirigenziali, ho deciso di fare questo passo e di mettere a disposizione quella piccola esperienza che posso avere in questo campo. Vi dirò, sono stato cercato anche da altre sodalizi ma ho preferito accettare l’offerta di una società amica". Il suo sarà un doppio ruolo: quello di direttore generale, appunto, ma anche responsabile del marketing che sappiamo quanto possa essere importante per reperire più risorse possibili in vista della prossima stagione: "Avendo lavorato per tantissimi anni in Valdarno, pur essendo originario di Frosinone, ho comunque avuto modo di conoscere tante persone e altrettanti imprenditori con i quali ho instaurato un buonissimo rapporto.

Cercherò anche sotto questo aspetto di rendermi più utile possibile, siamo una piccola società e anche se riuscissimo ad avere qualche sponsor in più per affrontare la stagione sarebbe tutto di guadagnato". Alfredo Bianchi non è il primo che si affaccia nel calcio dopo una vita vissuta nelle forze dell’ordine, già alcuni anni fa vi fu Andrea Tata ex commissario di Polizia che si tuffò nell’avventura con gli arancioverdi della Bucinese. La carriera dell’ex luogotenente parte nell’83 arruolato come allievo sottufficiale della scuola Marescialli Brigadieri di Velletri. Arriva in Valdarno nel 1986 in forza alla compagnia di San Giovanni, successivamente ricopre altri incarichi al battaglione e alla Legione di Firenze e rientra, poi, in Valdarno ancora a San Giovanni. Ha concluso, definitivamente, questo percorso, nella compagnia di Levane in servizio fino a novembre.

Massimo Bagiardi