Estra sostiene lo sport

Il gruppo Estra, nell’ottica di un sostegno alla pratica sportiva, ha annunciato i vincitori della IV Edizione della Call to Action "L’energia delle buone pratiche", un riconoscimento economico dedicato alle associazioni che ogni giorno si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport e che gode del patrocinio del Coni nazionale e del Cip. Per la Toscana primo posto assoluto per l’associazione "Abbracciamo il Valdarno", nata nel 2021 grazie ad un gruppo di genitori di bambini o adulti con disturbo dello spettro autistico o disturbi del neurosviluppo. Estra ha infatti deciso, anche quest’anno, di premiare e supportare quelle realtà che, attraverso il proprio operato, sottolineassero il ruolo dello sport come strumento di responsabilità sociale e di inclusione attraverso cui attuare azioni concrete a sostegno del territorio e della vita di comunità. All’iniziativa hanno partecipato 222 realtà di Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria, territori che da sempre vedono una forte connessione con il Gruppo. "Abbiamo scelto di accompagnare lo sviluppo dei migliori progetti con un sostegno economico maggiore collaborando fattivamente al buon esito finale dei risultati – ha detto il presidente Macrì - Abbiamo così deciso di incrementare l’investimento di Estra in un progetto di responsabilità sociale in cui crediamo e i cui valori ci onoriamo di rappresentare e i numeri delle società che hanno creduto nel nostro progetto sono davvero positivi ed in continua crescita confermandoci che siamo sulla strada giusta". "Siamo commosse e incredule per quanto sta accadendo – ha aggiunto Valentina Campani, presidente dell’Aps Abbracciamo il Valdarno - Operiamo per promuovere l’inclusione dei nostri figli nel territorio in cui vivono e abbiamo scelto lo Sport Inclusivo di Special Olympics perché la disabilità intellettiva trova uno spazio in questo movimento". La premiazione avverrà la primavera prossima.