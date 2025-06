Estra e Confindustria, accordo per l’energia. Macrì: "Sul territorio al fianco delle imprese

AREZZOL’energia resta una delle voci più pesanti nei bilanci aziendali, soprattutto per le piccole e medie imprese. Per questo, Estra Energie e Confindustria Toscana Sud rinnovano la loro collaborazione a beneficio del tessuto produttivo di Arezzo e Siena, offrendo condizioni agevolate per la fornitura di gas naturale. Il nuovo accordo, in vigore dal 1° aprile di quest’anno al 1° aprile 2026, prevede due opzioni: una tariffa a prezzo fisso e una indicizzata, con ottimizzazioni progressive su tre livelli in base ai volumi consumati. Ad oggi, sono già 70 le imprese che hanno aderito, con circa 140 punti di prelievo e un volume totale di 2,6 milioni di metri cubi. Per chi desidera rafforzare l’impegno ambientale, è disponibile anche l’acquisto di certificati verdi, applicabili su base mensile con un piccolo contributo economico. Il rinnovo dell’accordo sul gas segue quello sull’energia elettrica, firmato nel gennaio scorso, e rafforza il modello di acquisto collettivo pensato per le PMI. "Estra conferma le sue radici nel territorio e la volontà di fare sistema con le imprese locali – dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra –. Siamo al fianco delle PMI, che continuano a essere l’ossatura dell’economia toscana. La nostra presenza capillare ci consente di dare risposte rapide e concrete ai bisogni delle imprese, soprattutto in un contesto dove i costi energetici sono ancora molto variabili e impattanti". "Entrare nel gruppo di acquisto – sottolinea Simona Terziani, responsabile Area Ambiente Energia di Confindustria Toscana Sud – consente anche alle imprese con consumi contenuti di avere più forza contrattuale e accesso a servizi di consulenza energetica, fondamentali per migliorare l’efficienza".