Estra Energie con le imprese: accordo con Confindustria per la fornitura di gas a tariffe agevolate

Arezzo, 13 giugno 2025 – L’energia è una delle voci più significative e pesanti nel bilancio delle imprese.

Estra Energie mette a loro disposizione tariffe agevolate grazie a un accordo con Confindustria Toscana Sud. Hanno già aderito 70 Pmi,per circa 140 punti di prelievo e un volume complessivo di 2 milioni e 600mila metri cubi nelle province di Arezzo e Siena.

Per il periodo di fornitura 1 aprile 2025 – 1 aprile 2026, le imprese possono scegliere tra una tariffa a prezzo fisso e una a prezzo indicizzato che si ottimizza su 3 step in base ai livelli di volume raggiunto.

E' poi sempre facoltà del cliente, acquistare certificati verdi che vengono erogati da Estra con l'applicazione di una piccola componente economica sui volumi a mese per mese. Il rinnovo dell’accordo sul gas segue quello sull’energia elettrica che è stato siglato nel gennaio scorso.

“Anche con questo accordo Estra conferma le sue radici territoriali, - dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra - l’attenzione alle imprese e in particolare alle Pmi che continuano ad essere l’ossatura dell’economia toscana e, infine, la sua volontà di essere componente del sistema economico locale e quindi della “rete” di imprese e delle loro associazioni”.

“Per Confindustria Toscana Sud è chiara l'importanza del contenimento e del controllo dei costi energetici – dice Simona Terziani, Area Ambiente Energia di Confindustria Toscana Sud - per le aziende con consumi non elevati far parte del gruppo di acquisto, oltre ad aumentare il potere negoziale nei confronti del fornitore, significa poter disporre di servizi di consulenza necessari per la gestione ottimale di tutte le fonti energetiche utilizzabili in azienda e poter usufruire delle soluzioni più appropriate in base ai risultati di check-up energetici”.