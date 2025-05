Esploratori per la città. Gli studenti si sfidano

Sarà ancora la più importante frazione di Cortona ad ospitare la nuova edizione del campionato provinciale di Orienteering. Domani mattina alle 8,30 prenderà il via la seconda edizione di "Camucia Orienteering Challenge", organizzata dal Comune di Cortona, l’Asd Stella Polare e l’Ufficio scolastico provinciale di Arezzo. La gara vedrà impegnati gli studenti delle scuole medie e superiori di Cortona, della Valdichiana, ma anche della città di Arezzo. Lo scorso anno presero parte al progetto oltre 150 giovani e giovanissimi. Le studentesse e gli studenti iscritti dovranno orientarsi consultando la mappa e andare alla ricerca dei punti di controllo dislocati nel paese. Una sorta di caccia al tesoro per effettuare un percorso in cui la differenza la fanno la capacità di orientarsi senza gps e senza l’utilizzo di tecnologie. Si tratta di un’occasione per mettere alla prova le competenze di decisione e scelta acquisite durante le lezioni di Scienze motorie.

I partecipanti si ritroveranno in piazza Sergardi alle ore 8,30. "Siamo molto contenti di collaborare con il Comune di Cortona - spiega Antonella Bianchi, referente per l’ufficio educazione fisica e sportiva dell’Ufficio scolastico provinciale - perché rappresenta un’eccellenza in provincia, lavoriamo in maniera affiatata, l’ente propone delle iniziative e noi siamo ben lieti di organizzarle insieme a loro".

La segreteria organizzativa fornirà loro una carta chiusa che potrà essere aperta solo con il consenso del giudice, successivamente, potranno accedere all’area di partenza. Prima del segnale di inizio gara, sarà concesso un minuto per esaminare la carta e pianificare il percorso. Le partenze saranno di massa per ogni categoria, con scaglionamenti temporali. "La competizione - spiega il professor Daniele Gallastroni dell’associazione Stella polare - sarà suddivisa in quattro categorie, ragazze e ragazzi, suddivisi in esploratori/esploratrici se iscritti alle scuole medie e viaggiatori/viaggiatrici se frequentano le superiori. La gara si svolge fra gruppi, denominati equipaggi, che hanno il compito di rimanere uniti". Particolarmente soddisfatta l’assessore allo sport del Comune di Cortona Silvia Spensierati: "la nostra città si è guadagnata uno spazio importante a livello nazionale. Non a caso la prossima edizione della Finale nazionale di Coppa Italia Sprint di corsa di orientamento si svolgerà proprio a Cortona il 25 ottobre".