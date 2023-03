Escursionista si ferisce: salvo con il verricello

Trasportato con l’elicottero Drago al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo un escursionista di 38 anni rimasto ferito in una zona impervia nel comune di Capolona. Alle 17,50 di ieri sono stati attivati i mezzi dell’emergenza urgenza dell’Asl dopo che l’uomo era caduto mentre si trovava in un sentiero impervio in località Busseto di Capolona. Per raggiungere la zona è stato necessario l’ausilio dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Arezzo. Il personale ha collaborato con quello sanitario del 118 per immobilizzare il ferito, poi affidato agli elisoccorritori che hanno provveduto al recupero con verricello ed al successivo trasporto in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo. Intervenuti sul posto ambulanza di Subbiano e vigili del fuoco di Arezzo.