Esce per fare una passeggiata e scopre un ordigno bellico

Era uscita a fare una passeggiata ma poi si è ritrovata faccia a faccia con un ordigno della seconda guerra mondiale. Immediata la chiamata al 112: così grazie al Genio Pontieri la bomba è stata rimossa e fatta brillare in una cava. E’ successo nei giorni scorsi a Monte San Savino, in un boschetto località Griccianella, al confine con il comune di Civitella. A fare la scoperta è stata una donna del posto che subito insospettita dall’oggetto ha allertato i militari dell’Arma della stazione di Monte San Savino guidata dal comandante Marco Spontina. I carabinieri hanno tempestivamente delimitato l’area circostante l’ordigno con l’apposito nastro segnaletico così da evitare situazioni pericolose per la cittadinanza, anche perché la bomba si trovava a soli pochi metri da due abitazioni. Gli specialisti hanno confermato la presenza di una bomba da mortaio. L’ordigno è stato quindi rimosso e trasportato in una cava dove è stata fatta brillare. Tutte le operazioni si sono svolte alla presenza del personale sanitario della Croce Rossa e dei carabinieri di Monte San Savino.