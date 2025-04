Enzo Olivastri alla ribalta: il pittore cortonese protagonista al Maec

Fino al 4 maggio il Maec - Museo dell’Accademia Etrusca e della città di Cortona, in Piazza Signorelli 9, a Cortona ospita la mostra "Enzo Olivastri pittore cortonese". Oltre la mostra anche il catalogo "Enzo Olivastri pittore cortonese" dedicato al maestro, pubblicato dal Piccolomuseo di Fighille, museo e centro diffuso per l’arte contemporanea. L’esposizione, patrocinata da Comune, Accademia Etrusca di Cortona, Maec, Comune di Citerna e Piccolomuseo di Fighille, sarà visitabile tutti i giorni, con orario 10-19. Un omaggio al pittore Enzo Olivastri e al suo percorso artistico e di vita è la mostra inaugurata a Palazzo Casali, sede del Maec, con l’obiettivo di celebrare il profondo legame tra il maestro e la sua città, più volte immortalata attraverso disegni, dipinti, incisioni e acquerelli. L’iniziativa rappresenta anche un momento significativo per il Piccolomuseo di Fighille, vista la lunga relazione tra Olivastri e la frazione citernese, iniziata negli anni Settanta grazie al premio nazionale di pittura "Fighille Arte". Il prestigioso concorso ha portato alla nascita, nei primi anni Duemila, del Piccolomuseo ubicato nella ex Dogana Pontificia di Fighille, che dal 2024 ha ampliato i propri spazi grazie al recupero del vicino Palazzo Tani, edificio settecentesco in cui è stata dedicata una sala al pittore cortonese, alle sue opere e al materiale d’archivio donato dalla famiglia Olivastri. Oggi il museo e centro diffuso per l’arte contemporanea accoglie una collezione permanente di oltre 350 opere. La raccolta include sia i quadri vincitori dello storico premio, sia quelli donati da importanti maestri italiani. La Sala Olivastri rappresenta uno dei cuori più preziosi del Piccolomuseo. Enzo Olivastri (Cortona,1939-2009) è stato un pittore naturalista. La natura è stata la sua musa, macchiaioli e post macchiaioli una fonte di ispirazione. Il paesaggio toscano ha avuto un ruolo fondamentale nella sua arte, così come il legame con Cortona: le piazze, i vicoli, la gente, i personaggi.