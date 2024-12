"Entro l’anno il nuovo depuratore". Un intervento da 180 mila euro nella zona della ciclopista

di Sonia Fardelli

BIBBIENA

Entro l’anno gli scarichi liberi di Casamicciola finiranno in un impianto di depurazione. Un investimento da 180 mila euro che servirà a tutelare l’ambiente che si trova intorno al torrente dell’Archiano e vicino alla ciclopista. I lavori stanno procedendo in maniera celere e ieri il sindaco Filippo Vagnoli e il presidente di Nuove acque Carlo Polci si sono recati a fare un sopralluogo. L’intervento consiste nella realizzazione di opere di captazione dello scarico libero di acque miste che attualmente sversa nel torrente Archiano, a cui afferisce la zona artigianale e residenziale di Casamicciola e che, tramite il nuovo impianto di sollevamento, sarà collegato e convogliato all’impianto di depurazione de La Nave, nel Comune di Bibbiena. L’investimento finanziato da tariffa, prevede l’esecuzione di un pozzetto per l’intercettazione degli scarichi liberi, un nuovo impianto di sollevamento che verrà realizzato nel piazzale adiacente alle attività artigianali, una condotta di spinta lunga 485 metri lineari posata su via Casamicciola e sulle proprietà private limitrofe alla pista ciclabile, l’attraversamento del torrente in corrispondenza della pista ciclabile completo di rivestimento del letto con massi ciclopici per protezione anti-erosiva, l’attraversamento della strada 71 per una lunghezza pari a 50 metri lineari, il recapito finale dei reflui delle utenze di Casamicciola al depuratore. "La nostra azienda - ha detto Carlo Polci presidente di Nuove Acque - sta portando a termine un ennesimo lavoro sartoriale che garantirà immediati benefici ad una comunità piccola ma egualmente importante. Il servizio idrico esalta la sua funzione quando riesce a soddisfare tutte le esigenze". Soddisfatto il sindaco Vagnoli: "Tutto questo fa parte di una più ampia collaborazione iniziata con Nuove Acque ormai da qualche anno e che ha riguardato, lavori di valore anche per quanto riguarda interventi di prevenzione sulla raccolta delle acque meteoriche, su diversi punti problematici sul fronte degli allagamenti. La sicurezza idrica e idraulica, anche alla luce degli ultimi eventi atmosferici, rappresenta per noi una priorità. Presto verrà costruito il nuovo acquedotto di Soci con acqua di alta qualità e anche la cosiddetta autostrada dell’acqua del Casentino. Un investimento di circa 5 milioni di euro che stiamo progettando insieme".