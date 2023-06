Entra nel vivo l’estate a Foiano della Chiana

Arezzo, 22 giugno 2023 – Il primo di una lunga serie di weekend di festa e cultura apre l’estate 2023 di Foiano della Chiana. Si parte alle 17 nella cornice della Chiesa Museo della Fraternita con l’inaugurazione del restauro “Cantoria”.

Grazie ad un contributo della Fondazione CR Firenze, aggiudicatosi dalla Pro Loco di Foiano e completato con il sostegno del Comune di Foiano della Chiana, sabato 24 Giugno si terrà l’inaugurazione della Cantoria, opera della metà del XVII sec. di autore ignoto, ubicata nella Chiesa-Museo della Fraternita (via Ricasoli 78/A).

La Cantoria è collocata sopra la porta d’ingresso della chiesa e decorata da otto dipinti su tela raffiguranti gli evangelisti e i santi: San Domenico, San Francesco, San Marco, San Giovanni, San Luca e Sant’Antonio da Padova. L’evento proseguirà alle 18,00 con una visita guidata del dipinto “Incoronazione della Vergine” di Luca Signorelli presso la Collegiata di San Martino, a cura dell’associazione “Bottega dell’ arte.”

Subito dopo, a partire dalle ore 19, il centro storico di animerà a festa per l’iniziativa promossa dal Comune assieme a Confcommercio. Centro in festa è un progetto che porta nelle piazze e nelle strade band musicali provenienti da tutta la provincia assieme a tante attività per i più piccoli, street food e gastronomia di qualità.

Una sintonia tra Amministrazione Comunale e associazione di categoria che da anni organizza eventi nel centro storico e nel territorio con l’obiettivo di rafforzare il tessuto commerciale e produttivo ed offrire a cittadini e turisti occasioni di svago e divertimento.

“Non sarà l’unica notte di festa, racconta Stefano Scricciolo di Confcommercio, perché ci sarà anche la Festa della Birra Artigianale il 22 luglio e poi ci attiveremo per sostenere con i nostri operatori tutti gli eventi che il Comune ha messo in campo per questa estate.

Il nostro obiettivo è quello di fare di Foiano un esempio di sviluppo e di crescita basata su un tessuto imprenditoriale vivace e forte, che resiste ai cambiamenti del mercato e alle sue evoluzioni.” “Abbiamo costruito un cartellone estivo in primo luogo eterogeneo e attrattivo per tutti, dichiara Jacopo Franci assessore alla cultura del Comune di Foiano.

La giornata di sabato, in questo senso, è emblematica. Cultura, arte ma anche divertimento per ogni età. Questo è lo spirito che ci anima da tempo perché siamo consapevoli che la nostra città è centro di un flusso turistico molto vario che si aspetta iniziative di qualità ma anche momenti di svago.”