Entra con il coltello in tribunale: "Lo uso nell’orto e per i pesci". Da parte lesa finisce denunciato

I fatti. Si era presentato in tribunale, a Perugia, con un coltello a serramanico tenuto all’interno di un borsello. Per questo motivo un uomo di 64 anni, di Cortona, è stato denunciato dai carabinieri.

L’episodio è stato reso noto ieri dalla Procura generale di Perugia ma è avvenuto nella mattinata di ieri l’altro. Non è noto invece di quale procedimento si trattasse, fatto sta che l’uomo è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito e per la denuncia.

L’uomo, secondo quanto è emerso, si era recato in tribunale per presenziare a un’udienza che lo vedeva coinvolto come parte lesa. Durante le attività di controllo, il personale di vigilanza preposto presso gli uffici giudiziari, con l’ausilio del metal detector posizionato all’entrata, ha trovato all’interno del borsello il coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 23 centimetri. Utensile che come è evidente non può essere portato dentro palazzo di giustizia.

Quando l’uomo ha oltrepassato la linea di ingresso del tribunale di Perugia il sistema di videosorveglianza ha suonato. Il tipico rumore che produce quando c’è qualcosa che non dovrebbe entrare nelle aule di giustizia.

Adesso il signore, 64 anni, residente nel cortonese, dovrà giustificare perché aveva con sé quell’arma. E non è escluso che poi dovrà risponderne in tribunale.

