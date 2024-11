Endometriosi . Se ne parla a Soci

Una mostra fotografica, una performance teatrale e un confronto scientifico per far conoscere l’endometriosi. Il 23 novembre all’auditorium Berrettarossa di Soci alle ore 18 si terrà un evento unico nato dall’idea di un fotografo amatoriale casentinese, Marco Acciai, e dalla presidente del Circolo Acli di Freggina Annalisa Barducci, che vuole portare alla luce della consapevolezza, un problema medico e sociale ancora misconosciuto come l’endometriosi. A questo evento, che raccoglie foto di quindici donne che si sono messe in gioco con il proprio corpo e le parole mai dette, hanno dato il loro contributo fattivo il Comune di Bibbiena, Acli Arezzo, Unicoop Fi sezione Soci Casentino.