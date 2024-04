Encomi e attestazioni. Tutti gli agenti premiati

Ecco i premiati in occasione della celebrazione del 172esimo anniversario della Fondazione della polizia di Stato. Encomio: al vice questore aggiunto Gianfabrizio Moschini, in servizio nel commissariato di pubblica sicurezza di Montevarchi, all’ispettore Giuseppe Mario Longhitano in servizio nella Squadra Mobile, all’assistente Andrea Landini in servizio alla Sottosezione Polizia Stradale di Battifolle, all’assistente capo Davide Rotellini, dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, al vice sovrintendente Michela Martinelli e all’agente scelto Daniele Magra della Sottosezione Polizia Stradale di Battifolle, all’assistente capo coordinatore Alessandro Torrisi, della Squadra Mobile. E poi lode: al sovrintendente Riccardo Ghignoni e all’assistente capo coordinatorere Giampiero Santucci, in servizio nel commissariato di pubblica sicurezza di Sansepolcro, all’ispettore Roberto Binario, in servizio al posto di Polizia Ferroviaria di Terontola, all’ispettore Luigi Marras e al sovrintendente Antonio Meoni, in servizio nella sezione operativa per la sicurezza cibernetica, all’assistente capo coordinatore Gabriele Gamberi, della Digos, all’assistente capo coordinatore Claudio Pancani, della divisione Polizia amministrativa e di sicurezza, al primo dirigente Angela Lauretta, vicario del Questore della Provincia di Arezzo.

Inoltre sono state conferite ulteriori 46 attestazioni al personale degli uffici della Polizia di Stato particolarmente distintosi in operazioni di servizio, che verranno consegnate in occasione di un’altra cerimonia.