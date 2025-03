Emergenza sosta a Levane: "Cittadini in difficoltà"

Emergenza parcheggi a Levane. A sollevare la questione è stata Chiara Masini, consigliera comunale di Valdarno Centro, che ha evidenziato la mancanza di posteggi auto sufficienti nella frazione più popolosa del comune di Montevarchi. "Sono oltre tre anni - ha affermato Masini - che mi interesso alla questione dei posti auto in centro a Levane, è una vicenda che interessa tutti i cittadini che per entrare nei negozi, in chiesa, nelle loro abitazioni, nel nuovo cinema tutti hanno diritto di parcheggiare in sicurezza".

Ed è proprio il nuovo cinema teatro San Martino, inaugurato a febbraio, che necessiterebbe di più posti auto per essere fruito dalla cittadinanza secondo Masini. Molte famiglie avrebbero avuto difficoltà a parcheggiare per raggiungerlo, come per recarsi alle celebrazioni religiose, ad accompagnare bambini o anziani all’oratorio. La consigliera ha poi sottolineato che nel programma elettorale con cui era stata eletta nel 2021 era prevista la realizzazione di un parcheggio nelle vicinanze della scuola primaria e un altro nell’area ex Picchioni. "Ancora non sono stati fatti - ha tuonato - inoltre la situazione è peggiorata dal febbraio 2022, quando durante i lavori di Publiacqua, ha ceduto l’asfalto in via del Castello, che da allora è transennata".

"Il comune di Montevarchi - ha ricordato - aveva comunicato il 25 febbraio 2022 sul proprio sito internet che le transenne nella via del cinema teatro erano ‘temporanee’ invece sono lì da oltre tre anni, togliendo altri posti auto in una zona dove sono necessari". Nel 2022 Masini presentò sul tema un’interrogazione all’assessore ai lavori pubblici Posfortunato, l’ultima risale invece al Consiglio di febbraio, di cui si attende risposta da parte dell’amministrazione. "Abbiamo diritto ad essere ufficialmente aggiornati sulla vicenda".