Elezioni Regionali 2025, Fratelli d'Italia da Arezzo lancia la sfida

Tra un anno si vota in oltre venti comuni aretini e per le europee - tagliando dei partiti per misurare il consenso - ma tutti guardano oltre. All’orizzonte si staglia la "madre" di tutte le battaglie: Regione, 2025. Il centrosinistra schleiniano punta le fiches sulla riconferma del governo toscano, il centrodestra mira alla spallata finale, sull’onda lunga della leadership meloniana, ma pure sulla spinta di una classe dirigente locale che in questi anni ha "studiato" per la conquista dell’ultimo baluardo, dopo gran parte delle città strappate alla sinistra. Da Arezzo lo stato maggiore di Fratelli d’Italia lancia la sfida e prepara la piattaforma programmatica di una coalizione che allarga i suoi confini. Da Arezzo può partire un nuovo corso della politica. Bipartisan.

LuBi