Elezioni e spaccature. Centrodestra al bivio. Fdi appoggia Rossi

di Francesco Tozzi

"Profonda incredulità". Danilo Baldi, coordinatore di Forza Italia di Loro Ciuffenna, non si aspettava la dura reazione di Fratelli d’Italia all’appello all’unità del centrodestra in vista delle elezioni amministrative. Il partito di Giorgia Meloni, per bocca di Monica Gobbi e Francesco Lucacci, aveva lanciato un siluro ai danni dell’esponente forzista invitandolo ad "appendere le scarpe al chiodo e fare altro". Per Fdi il candidato giusto da appoggiare è il civico Andrea Rossi, già in campo con la lista "Voltiamo Pagina", mentre altri nomi sarebbero divisivi e in grado di favorire nuovamente il sindaco uscente Moreno Botti. Non è tardata quindi ad arrivare la replica degli Azzurri. "In 15 anni di opposizione come rappresentanti di tutto il centrodestra in consiglio comunale - ha spiegato Baldi - e oltre 50 anni di impegno sul territorio, il nostro lavoro ha costantemente perseguito l’obbiettivo di mettere in luce l’incapacità di governo del centro sinistra. Abbiamo fatto un’opposizione costante e decisa in ogni argomento cruciale riguardante l’interesse del nostro paese, atti facilmente verificabili da chiunque, attraverso i verbali dei consigli comunali".

Poi il rappresentante di Fi prova a tendere la mano agli amici del centrodestra, invitandoli a proseguire l’esperienza di Insieme per il Comune.

"Pertanto, nel continuare nel nostro percorso - ha puntualizzato - siamo convinti sostenitori di un progetto aperto a tutte le forze politiche per un cambiamento necessario, mirato a tutti quelli che non si riconoscono con l’operato dell’amministrazione di sinistra, quindi agli elettori del comune di Loro Ciuffenna tutti e in particolare a quelli del centrodestra, per i quali siamo stati sempre referenti riconoscibili e palesi. Un progetto, il nostro, che possa essere percepito dai cittadini come l’unica vera e chiara alternativa al governo attualmente in carica nel comune, oltre che ad eventuali liste pilotate e fantasiose".

Chiaro riferimento a Rossi, che presto renderà noti i candidati al consiglio comunale. Responsabile della polizia municipale di Loro, è un volto conosciuto in paese e si sta rivolgendo ad un elettorato trasversale. "Non escluderemo nessuno nella composizione della nostra lista - ha aggiunto Baldi - ritenendo che il contributo di ogni singolo candidato e sostenitore rappresenti la miglior risposta alla domanda di alternativa che i cittadini loresi vogliono e meritano". La partita non è ancora chiusa, anche in attesa di capire come si pronunceranno i partner della Lega sul "caso Loro".