Elezioni amministrative: Confartigianato incontra i candidati a Sindaco di Capolona

Arezzo, 11 maggio 2023 – Si sono svolti ieri due incontri con i candidati a sindaco del Comune di Capolona, Mario Francesconi e Sario Dini, i quali hanno illustrato ed approfondito per i rappresentanti di Confartigianato i temi principali dei propri programmi, in particolare per tutto ciò che riguarda le attività produttive.

“Entrambi gli incontri si sono svolti in un clima di assoluta cordialità – afferma Laura Cerofolini Presidente del nostro Comitato Intercomunale Capolona-Subbiano – si sono incentrati sulla possibilità di attuare sinergie tra Comune ed Associazione per rivitalizzare il tessuto del territorio, che si è fortemente impoverito negli ultimi anni.

Se da una parte è complesso individuare nuove aree per lo sviluppo di attività produttive per limiti legati al territorio, anche se abbiamo evidenziato la necessità in qualche caso di adeguare la viabilità di collegamento; dall’altra è possibile studiare progetti condivisi che possano incentivare l’insediamento di nuova attività, in particolare di giovani e donne, anche garantendo la continuità di quelle attuali attraverso bandi, formazione imprenditoriale, sostegno nell’accesso al credito e ricerca di incentivi.

Un’amministrazione friendly può rendere più fertile il terreno dove nascono e si sviluppano realtà economiche che nella fase di start up sono caratterizzate da elementi di fragilità. “Riteniamo opportuno – aggiungono Leonardo Fabbroni e Giordano Cerofolini rispettivamente Presidenti Area Aretina e Area Casentino di Confartigianato – continuare nel percorso di collaborazione con l’amministrazione comunale, fino ad arrivare a qualcosa di più.

Solo così potranno essere attuale economie di scala risparmiando risorse, efficientando allo stesso tempo la tecnostruttura comunale così da arrivare a regole omogenee nel territorio a tutto vantaggio di imprese e cittadini.

Anche sui temi della valorizzazione turistica del luogo, delle proprie tipicità ed eccellenze, l’artigianato artistico può svolgere una funzione un ruolo di primo piano così come le imprese più strutturate in progetti legati alla realizzazione di comunità energetiche. Questo è possibile solo se si riesce a realizzare una collaborazione costante tra Comune ed Associazione”