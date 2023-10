El Comanchero chiude i battenti a Cortona dopo 30 anni: la storia di un'istituzione

CORTONA

La città perde un pezzo della sua storia: El Comanchero chiude i battenti. "Cari amici, dopo 30 anni di attività oggi si è concluso il nostro arco narrativo". Così il ristorante cortonese direttamente dalla sua pagina Facebook dà notizia della sua chiusura dopo tre decenni in cui è diventato una di quelle istituzioni della ristorazione. "El Comanchero è entrato in punta di piedi ed in punta di piedi esce di scena definitivamente: sono stati anni bellissimi, in cui abbiamo imparato tanto, abbiamo incontrato tante persone, con molte abbiamo stretto un rapporto di amicizia unico, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto cose meravigliose, ma sempre tutto con la massima onestà e passione", scrivono i gestori nel saluto ai clienti. "Abbiamo aperto la nostra casa a tutti voi cercando di condividere la nostra vita, la nostra famiglia, le nostre esperienze, da piccola realtà siamo diventati un luogo mitico, che ci auguriamo lasci nei vostri cuori un ricordo dolce e romantico: El Comanchero era un posto in cui il tempo si fermava e Indiani e Cowboy potevano bere insieme", scrivono i ristoratori.

"Ma è arrivato il momento di far riposare Franco e Ornella, meritano di staccare e rilassarsi, fare i nonni ed insegnare ai nipoti come si diventa cowboy o cowgirl – scrivono i figli su Facebook – noi figli con il nodo in gola, vi ringraziamo di cuore e voremmo abbracciarvi tutti, uno ad uno! Sono stati anni bellissimi".

Poi il ringraziamento, firmato Franco, Ornella e i figli, Gianluca e Andrea, dedicato a chi ha reso possibile questa storia: "Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff che ci ha accompagnati in questo viaggio fantastico, tante persone stupende hanno fatto parte della nostra famiglia".